É para dançar e agora também é para rir: Tokyo passa a ter noites de humor

A discoteca do Cais do Sodré vai receber um serão quinzenal dedicado à comédia, intitulado Marginal, sempre às quartas-feiras.

A discoteca Tokyo, no Cais do Sodré, é a mais recente paragem do circuito de stand-up comedy em Lisboa. O espaço vai receber o Marginal, um evento quinzenal, sempre à quarta-feira, em que uma selecção surpresa de humoristas apresenta material inédito.

As actuações decorrem entre as 21.00 e as 23.50, com bilhetes disponíveis online a 8€. O próximo espectáculo acontece já esta quarta-feira, 23 de Abril.

Na estreia, a 9 de Abril, passaram pelo microfone nomes como Pedro Sousa, Hélder Machado, Henrique Sousa, Madalena Malveiro, Lourenço Nunes e Rafael Pessanha.

As próximas sessões de Marginal acontecem a 14 e 28 de Maio e, segundo a organização, o objectivo é continuar a divulgar os novos talentos do humor nacional.

Cais Gás 1. 23 Abr (Qua). 21.00-23.50. 8€.

