E se Lisboa tivesse um parque ribeirinho com piscinas públicas? O projecto está feito

"Como podemos usar as águas residuais das nossas cidades para criar espaços públicos e reconectarmo-nos com a natureza?" A pergunta parte de Ioulia Vulgari, estudante de arquitectura na Escola de Artes de Glasgow, na Escócia. Mas vem com resposta: o projecto de "um parque de 14 km ao longo da costa de Lisboa, reconectando as pessoas com o rio Tejo", e servido de "um centro de tratamento de águas, zonas húmidas e piscinas públicas", tudo desenhado perante a recolha, tratamento e reutilização das águas residuais. Os objectivos centrais, segundo a autora, são "tornar o porto de Lisboa mais ecológico e celebrar as águas urbanas e os seus processos".

DR Projecto Hydroscape Lisbon

O projecto de Ioulia Vulgari é um dos finalistas da edição de 2024 dos prémios Novo Bauhaus Europeu (que serão entregues esta sexta-feira, dia 12 de Abril, em Bruxelas), numa espécie de lado B (chama-se Vertente B), que congrega uma série de propostas apresentadas por "jovens talentos com idade igual ou inferior a 30 anos". "Os conceitos podem situar-se em diferentes níveis de desenvolvimento, desde ideias com um plano claro até ao nível do protótipo", explica-se na página da organização. A proposta de Vulgari, no caso específico, é "radical", ao tratar-se de "um parque de 14 km ao longo do porto, misturando sem descontinuidades elementos industriais, instalações de tratamento de água e espaços públicos no tecido urbano".

Reconexão com o Tejo

Com o nome de Hydroscape Lisbon, o projecto destacado na categoria Reconectando-se com a Natureza afirma-se como "um exemplo para áreas urbanas em todo o mundo que se deparam com assuntos semelhantes relacionados com a água", ao mesmo tempo que permite a criação de um grande parque urbano promotor de um modelo de mobilidade sustentável, através de "uma rede ciclável, transporte público e espaços caminháveis atractivos". A autora refere, ainda, que este desenho serviria para trazer de volta a relação dos lisboetas com o rio, que se vê "interrompida pela presença massiva das linhas de comboio e de estradas da Área Metropolitana de Lisboa", conforme terão referido moradores da zona consultados pela estudante.

DR Projecto Hydroscape Lisbon

Além de ter visitado a cidade e do contacto com universidades e especialistas nas áreas do urbanismo e paisagismo, Ioulia Vulgari contou com a orientação de Carrilho da Graça e Thomas Woodcock, tendo desenvolvido o projecto no âmbito de um intercâmbio na universidade USI Mendrisio, na Suíça, de acordo com a agência Lusa.

Os 20 vencedores do Novo Bauhaus Europeu serão escolhidos por um painel de especialistas e através de votação pública. Os finalistas da Vertente B, onde se inclui o projecto Hydroscape Lisbon, têm direito a 10 mil euros, enquanto os vencedores receberão 15 mil euros. Além do valor monetário, cada classificado terá direito a um pacote de comunicação da Comissão Europeia, com o propósito de apoiar a promoção e desenvolvimento dos respectivos projectos.

