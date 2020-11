É um Restaurante reabre com takeaway e entrega ao domicílio

Nasceu em Outubro do ano passado e desde então assumiu-se como um projecto de “grande consciência e relevância social”. O É um Restaurante, da Associação Crescer, criado com o intuito de dar formação e gerar oportunidades de trabalho na área da restauração para pessoas em situação de sem-abrigo, fechou a actividade no início da pandemia, dedicando-se a entregar refeições a quem mais precisava, mas voltou agora a abrir portas com um serviço de takeaway e de entregas ao domicílio.

Nuno Bergonse, chef e responsável pelo conceito do restaurante e David Jesus, chef executivo, desenvolveram uma nova carta com uma selecção de pratos focada em produtos sazonais como a batata doce ou castanha. “Reabrimos cheios de vontade de surpreender e chegar a casa dos lisboetas. Mantendo o conceito de partilha e na nova carta utilizámos produtos portugueses da época. Introduzimos algumas novidades, como a quinoa ou o porco cozinhado a baixa temperatura”, detalha Bergonse numa nota enviada às redacções.

“O É um Restaurante tem vindo a apostar cada vez mais na qualidade, com uma carta de autor muito bem pensada pelo Nuno e pelo David, e queremos continuar a dar oportunidades a quem trabalha connosco, e a proporcionar uma excelente experiência gastronómica a todos os que nos visitam e que nos procuram”, sublinha Américo Nave, director-executivo da Crescer.

O novo menu pode ser encomendado a partir do site da Zomato ou na página do É um Restaurante, de segunda a sexta-feira, entre as 12.30 e as 15.00 e das 18.30 às 23.00. Também há a possibilidade de entrega ao domicílio através da Glovo, Uber Eats, NoMenu e Takeaway.com.

