EatTasty faz entregas de jantares no centro de Lisboa e sem taxas

Primeiro nas empresas, depois em moradas particulares, e agora também aos jantares. A EatTasty, plataforma portuguesa de confecção e entrega de refeições, até agora mais virada para os almoços, passou também a levar jantares à casa dos utilizadores, e sem cobrar taxas de entrega.

As encomendas podem ser feitas através do site ou da app entre segunda e sexta. Basta seleccionar a opção “jantar”, e a partir daí escolher um dos pratos disponíveis no menu, onde há pelo menos cinco opções, incluindo pratos vegetarianos ou vegan. As encomendas têm de ser feitas até às 19.50.

Aos jantares, esta cantina virtual entrega, para já, apenas no centro de Lisboa, mas a ideia é que em breve este raio seja alargado para ser igual ao dos almoços. A taxa de entrega, tal como já acontecia, mantém-se gratuita.

“A pandemia fez-nos retomar um desejo antigo, que já estava na gaveta há algum tempo, de também entregar comida para jantar”, refere Rui Costa, co-fundador da EatTasty. “A evolução natural do mercado e a própria relação das pessoas com as plataformas de delivery contribuíram para este avanço. Onde quer que seja, a nossa comida é sempre verdadeira, variada, fácil de escolher e simples de pedir.”

