Edição especial da Time Out Lisboa: à descoberta do Barreiro

Arte urbana, surf e grandes mesas: atravessámos o rio e explorámos o outro lado do Tejo. Explore também, com a edição especial da Time Out Lisboa, já nas bancas.

Popularizada nos anos zero por uma marca de telecomunicações que entretanto mudou de nome, a expressão “há uma linha que separa” entranhou-se sem se estranhar na língua portuguesa, como tantos outros slogans da história da publicidade nacional. Na edição especial da Time Out Lisboa que chega às bancas esta quinta-feira, dia 25 de Maio, vamos para fora cá dentro – e pelo caminho descobrimos que a linha que separa pode ser a mesma que une. Ao partir à descoberta do Barreiro, do outro lado do Tejo, percebemos que o rio não afasta, antes aproxima; não isola, mas sim reúne; não desliga – junta, prende, apega.

O algodão não engana e a viagem de 20 minutos de barco entre Lisboa e o Barreiro é a prova de que as cidades chegam a estar mais próximas do que alguns bairros dentro da capital. Se podíamos ir de carro? Podíamos, mas não era a mesma coisa. Porque o Tejo deixa-nos sempre pelo beicinho – e as ondas geradas pelo vai-e-vem dos catamarãs são essenciais para a prática de surf no rio, um fenómeno único à escala mundial.

Do lado de lá da linha descobrimos um hub cultural e gastronómico efervescente, com artistas a dar asas à criatividade dentro de antigos armazéns fabris e mesas para todos os gostos e carteiras a convidar a sentar sem pressas. O Barreiro não pára de crescer e não só vale uma visita, como se apresenta como uma alternativa interessante para quem já não é capaz de sustentar o lado de cá. Há sempre uma linha que separa qualquer coisa. Esta não separa: junta Lisboa e Barreiro.

Na edição especial da Time Out Lisboa vai ainda encontrar uma entrevista com José Condessa, protagonista da nova série portuguesa da Netflix Rabo de Peixe; uma noite única em imagens do encontro do chef Alexandre Silva com o japonês Zaiyu Hasegawa; as novas colecções de fatos de banho made in PT, já de olho no Verão; e um trabalho sobre a urgência de uma rede de refúgios climáticos em Lisboa, que, no futuro, será "completamente insuportável" no Verão, avisam os especialistas.

Esta revista tem o apoio à publicação de JA-BA. O conteúdo editorial é da inteira responsabilidade da Time Out.

+ Vem aí mais um Santo António à la Time Out – e o cartaz de restaurantes está melhor que nunca