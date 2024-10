Editoras e livrarias independentes fazem a festa no Mercado de Arroios

É a terceira edição da FLIFA – Festa do Livro Independente da Freguesia de Arroios, pelo que o evento começa a ter os seus habituées. Entre 18 e 20 de Outubro, casas conhecidas da freguesia, como a It’s a Book, especializada em livros infantis, a Greta, dedicada a material produzido por mulheres e pessoas não-binárias, ou a XYZ Books, centrada na fotografia, juntam-se a vizinhos e visitas longínquas, no Mercado de Arroios. Dos Açores (São Miguel) vem a Araucária, o Limoeiro Real parte do Algarve (Tavira) e a Officina Noctua desce desde Amarante, por exemplo, integrando uma "programação desenvolvida pelas editoras e livrarias" participantes, como comunica à Junta de Freguesia de Arroios. Em suma, a festa faz-se com mais de 100 editoras e livrarias.

Entre as actividades (todas são de entrada livre), há leituras de poesia, conversas, oficinas de edição, de ilustração e de escrita criativa, lançamentos, mas também momentos dedicados ao público infantil ou uma prova de chá Gorreana. Destacamos um momento por dia: na sexta-feira, às 18.00, Fernando Alvim e "magníficos tradutores" protagonizam um momento de leitura de poemas portugueses em seis línguas, do chinês ao italiano; no sábado, às 15.00, os Artistas Unidos (ainda sem casa) apresentam a peça Os Jogadores, de Pau Miró (fica um cheirinho: "É como se estas personagens se tivessem esquecido do texto e estivessem à espera que voltasse."); e no domingo, às 15.00, Rosa Azevedo (da Snob) orienta uma oficina de edição em que se ensina "o que é preciso fazer desde que pensamos um livro até que está impresso" (inscrições através de flifarroios@gmail.com).

DR/Junta de Freguesia de Arroios FLIFA em 2023

Nos três dias do evento, vai acontecer, ainda, a série de mesas-redondas Tomar a Palavra, em que livreiras, editoras e autoras são convidadas a reflectir sobre o papel da mulher no panorama literário português.

Mercado de Arroios. 18-20 Out. Sex 17.00-21.00; Sáb-Dom, 11.00-19.00. Entrada livre

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook