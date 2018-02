Eight, o novo lounge vegan da Baixa

Acabou de abrir portas na Praça da Figueira, tem comida 100% vegan e uma loja com peças nacionais e internacionais. Tudo com inspiração nórdica. Prepare o Instagram para este Health Lounge.

Imagine um pequeno enclave de inspiração nórdica na enorme babilónia que é a Praça da Figueira. Bom, escusa de imaginar. O Eight Health Lounge abriu portas dia 1 de Fevereiro e está longe de ser uma armadilha para turistas (ou para locais), apesar dos estrangeirismos no conceito. Para começar, tem tudo o que o seu Instragram gosta de comer: tons crus, design apetecível e fast food saudável, 100% vegan. Ah, e pode partilhar tudo na hora, porque o wi-fi "funciona na perfeição" mesmo no piso superior.

Palavra de Lara Pereira da Silva, responsável pelo espaço onde antes funcionou um banco, e irmã e cunhada do casal que lançou o projecto, Nancy e Ruben Dias, dois portugueses radicados no Canadá. "Tornaram-se ambos vegan por causa de um problema de saúde, resolvido com uma mudança de alimentação. Pensaram em abrir um espaço que fizesse diferença não só pela comida que oferece mas por promover outro estilo de vida. Nasceu esta ideia, uma compilação de diferentes espaços no mundo".

Nancy e Ruben, que "só cá vêm duas ou três vezes por ano", escolheram "o sítio mais central possível", em plena Praça da Figueira, e o oito do nome deve-se ao número de "princípios fundamentais para a saúde, coisas tão simples como a água, o sono ou o sol", para juntar a outros pilares. Tenha calma que não é preciso decorar tudo para aceder a este espaço, até porque stress é tudo o que não se quer por aqui. "Queríamos um conceito em que as pessoas chegam, podem pedir algo e levar ou ir para as mesas na parte de cima. Há sempre música e os empregados são formados para serem o mais simpáticos possível."

O público alvo do Eight não são só turistas, mas também lisboetas. Tudo "preparado no dia", tirando os pequenos goodies para enganar a fome que ocupam o balcão, como cajus e energy balls.

Quanto ao menu, conte com smoothies, bowls, tostas, paninis, e sopas. Entre as bebidas, há batidos, lattes, chás e smoothies. Aqui tudo é vegan e os açúcares batem com o nariz na porta. "Só usamos óleo de coco e azeite". O plano é que a conta final de uma refeição não exceda "os 10 ou 12 euros".

Tudo isto e ainda nem falámos da loja, que pode sempre ser responsável pelo descambar da conta. Neste caso, as peças não são vegan, mas tentam espelhar o melhor da oferta nacional e internacional. Há sacos laváveis, bicicletas da ovarense Mud, tapetes marroquinos, cestos, mantas, canecas, sabonetes, ou mochilas em pele. "Tentámos não variar na cor. Tudo o que vendemos é cru e pastel, muito neutro, com ar escandinavo. Quisemos que a cor estivesse na comida. Temos muitos produtores artesanais portugueses e fornecedores estrangeiros, que não vimos noutras lojas". É o caso dos produtos da 58 Lifestyle, por exemplo, 100% naturais, e cujo creme das mãos é usado na casa de banho da Eight. Entretanto, fica prometida alguma rotatividade sazonal nos produtos em montra.

Não se esqueça ainda de espreitar a pequena estufa, ao fundo, onde são cultivados "os microgreens usados na confecção dos alimentos". À sua frente, um balouço, e ao lado, uma série de posters a partir dos 25 euros a piscar o olho às paredes lá de casa.

Eight Health Lounge, Praça da Figueira, 12A, Seg-Qui 09.30-20.00, Sex 09.30-15.00, Dom 11.00-20.00 (encerram ao sábado)