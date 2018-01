Eis a primeira leva de nomes para o Nova Batida

O novo festival lisboeta, a decorrer de 14 a 16 de Setembro na LX Factory e no Village Underground, apresentou hoje os primeiros artistas: Mount Kimbie, Maribou State (live), Gilles Peterson, DJ Marfox, entre outros.

Quando anunciámos que Lisboa teria um novo festival em Setembro, o Nova Batida, dissemos que o cartaz ia ser bom. Não o podíamos revelar, mas sabíamos que era fruta da época, fruta da boa. Hoje acaba-se o mistério. Pelo menos por agora já temos mais alento para comprar bilhetes com confiança.

Mount Kimbie, Maribou State (live), Gilles Peterson, DJ Marfox, Max Cooper, George Fitzgerald, Mndsgn, Clap! Clap!, Lefto, Anchorsong, Connie Constance, Owiny Sigoma Sound System, Yazmin Lacey e Rita Maia. Está é a primeira senda de nomes do Nova Batida e para já não estamos nada mal (pelo contrário, estamos muito bem).

Confirma-se a queda electrónica do festival, como o próprio nome indica, do herói britânico do techno Max Cooper às novas gerações de sonoridades como o duo repleto de sucesso Mount Kimbie ou o discreto Mndsgn, membro do colectivo Soulection, que trata a soul como uma abordagem próxima ao hip-hop e ao chill. Sem esquecer o porta-estandarte dessa batida portuguesa descendente do kuduro, do funaná e dos subúrbios portugueses, que é DJ Marfox.

A próxima leva de artistas promete ser tão boa quanto esta.

Os passes para o festival estão, neste momento, em pré-venda por 69€ e o bilhete diário a 49€. Basta inscrever-se em: https://novabatida.com/tickets/.

+ Jack White regressa a Portugal para o NOS Alive



+ MIL volta a Lisboa de 4 a 6 de Abril