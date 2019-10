El Clandestino estreia #tacotuesday com promoções especiais

Todas as terças-feiras, o restaurante mexicano El Clandestino, no Bairro Alto, terá promoções especiais em tacos e cocktails.

A hashtag é uma das mais populares das redes sociais: todas as terças-feiras são dias de tacos. A tradição começou nos Estados Unidos mas espalhou-se um pouco por todo o mundo nos restaurantes mexicanos. Em Lisboa, o El Clandestino, no Bairro Alto, juntou-se à tendência e começou a sua própria #tacotuesday.

Todas as terças-feiras, por cada taco pedido, será entregue outro taco. E tem muito por onde escolher: pode pedir os clássicos tinga, com coxa de frango braseada com molho tinga, couve branca fermentada e manga (9,50€), bem picantes; os clandestino, com língua de vaca (9€), ou o taco bitoque, um senhor taco com lombo de vaca com especiarias, batata palha, ovo estrelado, lascas de pimento fumado e chili (15€). Nos vegetarianos há com couves de bruxelas fritas, salsa de manga e cogumelos (8,50€) e nos de peixe, entre as cinco opções, encontra o atún clandestino, com atum, cebola roxa, e tomate com tempero clandestino (9,50€) ou os camarón, com camarão, salsa, cebola roxa, funcho, manga e salsa de coco (10,50€).

Para aliviar os níveis de picante, o mesmo se aplica à cerveja – por cada uma que pedir, recebe outra.

Além da nova #tacotuesday, o El Clandestino vai passar também a ter diariamente uma happy hour, entre as 19.00 e as 20.30, com cervejas a 1€ e 10% de desconto em todos os cocktails da casa.

