Eléctrico de Natal regressa esta segunda-feira às ruas de Lisboa

Depois de uma ausência forçada pela pandemia, o Pai Natal voltou à condução de eléctricos pela cidade. O eléctrico natalício da Carris começou esta segunda-feira a circular por Lisboa e assim continuará até dia 17 de Dezembro.

A iniciativa é apenas para 25 escolas da área metropolitana de Lisboa, e a expectativa é a mobilização de 1700 crianças, avança a Carris em comunicado.

Este ano, a empresa pública de transportes juntou-se à associação Terra dos Sonhos e, por isso, a receita dos bilhetes (2€ por pessoa) reverte na totalidade para a associação que “cuida e capacita famílias, cuidadores e profissionais de saúde que dão apoio a crianças com doenças graves, jovens em acolhimento e até adultos com doença crónica”, pode ler-se no mesmo documento.

Além do valor angariado pela bilheteira, a Carris vai também oferecer uma viagem a crianças que estão actualmente a receber tratamentos no IPO e outras crianças de casas de acolhimento acompanhadas pela associação.

As escolas, com crianças dos três aos dez anos, podem agora inscrever-se por e-mail (todas as indicações estão no site da Carris), e as viagens acontecem nos seguintes horários: 10.00, 11.15, 13.30, 14.45, 16.00. Os eléctricos partem da estação de Santo Amaro, seguem até à Praça da Figueira e voltam ao ponto de partida.

