Elefante Branco reabre esta quarta-feira

Depois de fechar portas em 2016, a mítica casa nocturna alfacinha reabre esta quarta-feira, 30 de Janeiro, num novo espaço, na Rua Conde de Redondo.

A morada é diferente mas não muito afastada do antigo Elefante Branco, que em Novembro de 1978 era inaugurado na Rua Luciano Cordeiro – foi reinaugurado depois em 1986 com outra gerência.

Numa publicação no Google, a casa afirma que se prepara para “abrir um novo capítulo na noite de Lisboa” e o proprietário, em resposta a um comentário na mesma página, afirma que apesar da nova morada, o clube mantém “todas as características pelo qual era conhecido”. Mesmo a ementa. “O bife à Elefante Branco está na carta e está melhor que nunca”, lê-se.

O “Trombinhas”, como era conhecido pelos frequentadores, fechou no final de 2016. Na altura, o jornal Sol referia que o motivo do encerramento seria uma “guerra” entre um antigo sócio e proprietário do espaço e os então responsáveis pela empresa.

+ Os três melhores sítios para matar saudades do Elefante Branco