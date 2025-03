Em 12 filmes, o Outsiders 2025 olha para o “outro” nos EUA

De 11 a 16 de Março, o Outsiders – Ciclo de Cinema Independente Americano mostra no Cinema São Jorge 12 filmes de ficção e documentários unidos pelo tema da visão do “outro” na sociedade americana contemporânea.

Ingrid Thorburn acabou de sair de um internamento numa clínica psiquiátrica. Ingrid tem uma obsessão: as redes sociais. E tem um péssimo hábito: perseguir influencers que a impressionam. Ingrid decide então rumar a Los Angeles, para perseguir a sua mais recente fixação. Ela é Taylor Sloane, uma influencer californiana cujo imaculado e sofisticado estilo de vida, tal como é exposto no Instagram, fascinou aquele. Ingrid e Taylor, interpretadas, respectivamente, por Aubrey Plaza e Elizabeth Olsen, são as protagonistas de Ingrid Goes West (2017), uma comédia satírica e negra realizada por Matt Spicer, que ganhou os prémios de Melhor Argumento no Festival de Sundance e o de Melhor Primeira Obra nos Independent Spirit Awards. E é um dos 12 filmes de ficção e documentais, rodados entre 2014 e 2024, que formam o programa do Outsiders – Ciclo de Cinema Independente Americano, na sua quarta edição, que tem lugar entre 11 e 16 de Março no Cinema São Jorge.

Desde que começou que o Outsiders pretende que os filmes que exibe, todos eles sempre de produção independente, sirvam como um espelho das muitas facetas da sociedade americana, embora procurando sempre estar unidos por tendências ou características comuns. Este ano, e segundo escreve no programa de apresentação Carlos Nogueira, curador da iniciativa, o “outro” é o tema comum aos filmes da edição de 2015: “Pareceu-nos que a questão do “outro”, ou o tema da alteridade, seria uma das chaves da crispação que tem alastrado a todos os sectores da sociedade americana (…). Os doze filmes incluídos no programa deste ano levantam mais questões do que as respostas que dão, mas permitem, estamos certos, enriquecer o olhar sobre os vários “outros” que preocupam a sociedade americana de hoje”. E pelos filmes a exibir, este “outro” tanto pode vir de fora como ser “caseiro”.

DR Thelma

O Outsiders 2025 é balizado por Thelma, de Josh Margolin, o filme de abertura, no dia 11 de Março, em que uma avó de 93 anos, a Thelma do título, interpretada pela veterana June Squibb, é vítima de uma fraude por telefone, e não se conformando, decide recuperar o que lhe é devido, o que a vai fazer viver uma aventura repleta de peripécias em Los Angeles; e por Ghost Light, realizado por Kelly O’Sullivan e Alex Thompson, a fita de encerramento, no dia 16, na qual um operário da construção civil, Dan Mueller (Keith Kupferer) se junta a uma produção amadora de Romeu e Julieta, e apercebe-se que o enredo do palco começa a reflectir a sua própria vida.

Pelo meio, poderão ser vistos filmes tão variados como Mountains, de Monica Sorelle, em que um trabalhador imigrante especializado em demolições é confrontado com o desmantelamento e a rápida gentrificação do seu bairro, a Little Haiti, em Miami; Fremont, de Babak Jalali, que tem como protagonista Danya, uma afegã ex-tradutora dos militares americanos no Afeganistão e refugiada nos EUA para fugir ao regime talibã, que trabalha numa fábrica de bolinhos da sorte chineses na cidade de Fremont e faz o melhor que pode para se integrar no seu novo país; ou ainda Most Beautiful Island, da espanhola Ana Asensio, que revela quão longe os estrangeiros indocumentados são capazes de ir para ficar nos EUA e lá sobreviver e alcançar o sucesso com que sonham.

O convidado deste quarto Outsiders – Ciclo de Cinema Independente Americano é Paul Harrill, um realizador que é também professor e programador, baseado no Tennessee. Além de mostrar dois dos seus filmes, Light from Light, sobre uma mãe solteira que é investigadora do paranormal, e Something, Anything, centrado numa jovem recém-casada cujos planos de felicidade doméstica são contrariados por uma tragédia, Harrill dará uma masterclass no dia 13 de Março, com o tema: “Notes on Regional Filmmaking”.

Toda a programação e restante informação pode ser consultada aqui.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp