Em 2025, Cláudia Abreu traz Virginia Woolf a Lisboa

Em 2025, Cláudia Abreu vem a Lisboa apresentar Virginia. No Teatro Maria Matos, a actriz brasileira, conhecida pelos seus papéis em telenovelas como Celebridade e Cheias de Charme, protagoniza um monólogo, criado a partir da vida e obra de Virginia Woolf.

É entre os dias 6 e 9 de Fevereiro que Cláudia Abreu leva a palco o seu primeiro monólogo. O espectáculo, que estreou em 2022 e já passou por mais de 20 cidades brasileiras, conta com a encenação de Amir Haddad e Malu Valle. Da autoria da actriz, o texto realça elementos característicos do trabalho de Virginia Woolf, como a alternância de fluxos de consciência.

Depois de mais de cinco anos de pesquisa e experimentação, chega-nos uma peça que se debruça sobre a vida e obra da autora inglesa, mas que não deixa de ser o resultado de um cruzamento com a própria vida de Cláudia Abreu.

"O texto também vem deste desejo de fazer algo que me toca, do que me interessa falar hoje. De falar do ser humano, sobre o que fazemos com as dores da existência, sobre as incertezas na criação artística, também falar da condição da mulher ontem e hoje", partilha Cláudia, em comunicado.

Os bilhetes já se encontram à venda.

Teatro Maria Matos. 6-9 Fev. Qui-Sáb 21.00, Dom 17.00. 22€

📯Não adianta chorar sobre leite derramado. Subscreva a newsletter

⚡️Prefere receber as novidades sem filtros? Siga-nos no Instagram