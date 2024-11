Em 2025, Lisboa vai ouvir uma orquestra a tocar os clássicos da Disney

Em 2025, os grandes clássicos da Disney vão ecoar no Teatro Tivoli. O Disney in Concert protagoniza canções de filmes como A Bela e o Monstro, O Rei Leão ou Hércules.

O espectáculo vai acontecer em Lisboa nos dias 30 e 31 de Maio, e no dia 1 de Junho. Em palco, estão a orquestra e os quatro cantores, da Lisbon Film Orchestra, liderados pelo maestro Nuno de Sá.

O espectáculo é cantado em português e, a acompanhar as músicas de filmes como Frozen – O Reino do Gelo, A Bela e o Monstro, A Pequena Sereia ou O Rei Leão, sendo projectadas cenas dessas animações, de forma a tornar a experiência mais "mágica". Os bilhetes estão à venda.

Criada em 2007, a Lisbon Film Orchestra dedica-se à interpretação de bandas sonoras de filmes e séries. No próximo ano, a orquestra tem outro espectáculo preparado. A 11 de Janeiro, o Lisbon Film Orchestra Experience apresenta-se na Meo Arena. Fora do universo da Disney, o repertório conta com outros clássicos do cinema e da televisão, como O Senhor dos Anéis, Batman ou Game of Thrones. Além dos 100 músicos em palco, Vânia Blubird e Patrícia Duarte cantam. Os bilhetes também já estão à venda.

Teatro Tivoli BBVA (Avenida da Liberdade). 30 Mai-1 Jun. Sex 21.00, Sáb 11.00, Dom 15.00. 20€-37,50€ | Meo Arena (Parque das Nações). 11 Jan. Sáb 21.00. 20,40€-53,69€

