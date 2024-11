Em 2025, vai ser possível validar o passe pelo telemóvel nos autocarros da Carris Metropolitana

Menos um cartão, mais uma funcionalidade no telemóvel. A desmaterialização do passe Navegante nos autocarros da Carris Metropolitana (CM), prevista para o primeiro semestre de 2025, foi uma das novidades apresentadas esta manhã, de 18 de Novembro, pela empresa de transportes no âmbito do seu plano de modernização. Ao mesmo tempo, os passageiros poderão comprar títulos de viagem aproximando o cartão bancário das máquinas de validação, como já acontece no Metropolitano de Lisboa, avança o jornal Eco.

A par desta dispensa de apresentar o cartão Navegante em formato físico nos autocarros, a empresa partilhou um plano de actualizações que estarão disponíveis, de forma faseada, a partir desta segunda-feira, no seu novo site. Informações como o número de pessoas transportadas em cada veículo, a localização dos autocarros ou os horários em tempo real vão figurar na ferramenta da CM.

"Pedimos explicações e apertamos com os operadores"

“O sector dos transportes é muito influenciado pela percepção. Se virmos na nossa rua um autocarro que passa vazio, se calhar achamos que anda sempre vazio. Não sabemos que dois quilómetros à frente enche”, explicou o administrador da CM, Rui Lopo, numa apresentação aos jornalistas, referindo-se à opção por disponibilizar a quantidade de passageiros que circulam nos veículos da empresa.

Outra das novas possibilidades é aferir o nível de cumprimento dos serviços prestados pela CM, ao poder-se comparar o planeado com o que foi efectivamente realizado pela empresa. "Olhamos para os dados e relacionamo-los, monitorizamos os passageiros transportados por linha, por área, no conjunto da AML, vemos que horários de autocarros planeados estão a ser feitos, confrontamos com os que o serviço de sistema de informação diz que não são feitos, medimos, monitorizamos, pedimos explicações e apertamos com os operadores. Ainda não estamos na fase de sancionar atrasos, adiantamentos e outras situações, mas caminhamos para lá", garantiu Rui Lopo, citado pelo Eco.

Em Setembro, a empresa lançou a sua app, através da qual é possível aceder a diferentes tipos de informação em tempo real, com foco nos horários, bem como pesquisar carreiras e destinos, e receber alertas de passagem de autocarros.

