Em 36 parques da cidade, o estacionamento nocturno vai custar 22 euros por mês

Há mais 3500 lugares para estacionar durante a noite, aos fins-de-semana e feriados em 14 freguesias de Lisboa. A medida foi anunciada esta quarta-feira, 19 de Março, pela Câmara Municipal de Lisboa (CML) e resulta de uma parceria com a Emel e a Telpark, aplicando-se a 36 parques de estacionamento e exclusivamente aos residentes na cidade.

O estacionamento não será gratuito, tendo a autarquia fixado o valor de 22 euros mensais por lugar, que pode ser ocupado entre as 18.00 e as 10.00 dos dias úteis e durante 24 horas nos fins-de-semana e feriados. Entre os 36 parques disponíveis contam-se os do Campo Grande, o do Campo dos Mártires da Pátria, o do Marquês de Pombal, o do Campo das Cebolas ou o da Graça. A lista completa pode ser consultada aqui.

Para o vice-presidente da CML, Filipe Anacoreta Correia, que tem também o pelouro da Mobilidade, os 3500 lugares em causa são uma "opção de estacionar em segurança, e com a comodidade de ter um lugar garantido, a um preço diário de 70 cêntimos, mais barato do que um café". "Além disso, estamos a contribuir para retirar carros da rua”, acrescenta o responsável, em comunicado. Na visão do presidente da autarquia, Carlos Moedas, "este foi mais um caminho" proposto para "atenuar os problemas de estacionamento aos munícipes da cidade, principalmente no período nocturno, quando grande maioria regressa às suas casas".

A modalidade de avença nocturna para os parques de estacionamento da EMEL e da Telpark pode ser pedida através do site e nas lojas da Emel ou directamente à Telpark (apenas para os seus parques).

