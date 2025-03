Em Abril, a portas da Avenida da Liberdade vão estar ainda mais abertas

Dos bastidores do São Jorge aos alfaiates da Rosa & Teixeira, a Avenida Open Week volta a abrir 24 espaços da artéria mais luxuosa do país, entre lojas, restaurantes e atracções culturais.

Mesmo quem percorre esta calçada todos os dias pode sempre descobrir mais qualquer coisa sobre a avenida mais imponente da cidade. Falamos da Avenida da Liberdade e da iniciativa Avenida Open Week, que decorre de 5 a 11 de Abril com um programa de actividades culturais, gastronómicas e outras, espalhadas por 24 espaços.

As visitas guiadas, os workshops, as exposições e as aulas abertas estão no centro de mais uma edição. Na primeira categoria, lisboetas e visitantes terão a oportunidade de entrar nos bastidores do Cinema São Jorge (5 Abr 11.00), de descobrir as zonas nobres do Palácio da Anunciada (6 Abr 16.00), de ver por dentro o Teatro Variedades e o Capitólio (7 e 8 Abr 11.00), de entrar nos restaurantes JNcQUOI, Frou Frou, Club e na Fashion Clinic (8 Abr 15.00), de descobrir a arte dentro dos hotéis Sofitel Lisboa Liberdade (9 Abr 17.00) e Tivoli (10 Abr 17.00) ou de conhecer por dentro a Casa Medeiros e Almeida (10 Abr 13.30) ou a Livraria Buchholz (11 Abr 18.00).

Num programa totalmente gratuito, o público não é convidado apenas a contemplar, mas também a pôr as mãos na massa. É o que vai acontecer na Delta The Coffee House Experience (9 Abr 11.00), com um workshop de café, na André Ópticas (9 Abr 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00), que recebe várias sessões dedicadas à personalização, no Libertà Kitchen (9 Abr 16.30), com um workshop de pasta fresca, no SEEN by Olivier (9 Abr 17.00), que recebe uma masterclass de coquetelaria, ou no atelier de Maria João Bahia (10 Abr 11.00), onde será revelada parte do processo criativo da joalheira.

Estas são apenas algumas das actividades planeadas para o início de Abril. Haverá ainda sessões de pilates no Hugo Loureiro Tailor Made Training, serviços de coloração pessoal e styling nas lojas Guess e Pinko, respectivamente, sem contar com uma prova de vinhos, marcada para 11 de Abril, às 16.00, na 1933 – Wine & Spirits Collection by Garrafeira Nacional.

As actividades vão realizar-se com um número limitado de vagas, pelo que requerem inscrição prévia através do e-mail info@avliberdade.com, até 31 de Março. No site do evento, poderá consultar todos os detalhes da programação.

Avenida da Liberdade. 5-11 de Abril. Entrada livre

