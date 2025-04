Em Abril e Maio, os mais pequenos podem ser senhores doutores

“A Criança e as Emoções” é o tema da 24ª edição do Hospital da Bonecada, uma iniciativa da Associação de Estudantes da NOVA Medical School que vai estar na praça central do Centro Comercial Colombo durante 12 dias para tornar os peluches em pacientes e os mais novos em senhores doutores. Com a colaboração de mais de 1200 voluntários, a iniciativa quer que as crianças percebam o valor das emoções no seu bem-estar, mas também ajudá-las a deixar para trás o “Síndrome da Bata Branca” – que é como quem diz o medo dos médicos.

Bloco operatório, laboratório, gabinete de imagem médica e triagem são locais dentro de verdadeiros hospitais, mas também dentro do Hospital da Bonecada. Nestas salas temáticas, as crianças podem viver uma experiência imersiva e ambientar-se com os procedimentos e objectos médicos.

Em comunicado, Margarida Gaspar, coordenadora do projeto, explica que “o Hospital da Bonecada é muito mais do que uma actividade educativa – é uma ponte entre a medicina e a infância, onde se constroem memórias, se combatem medos e se semeia empatia.”

Esta iniciativa pretende também ajudar crianças desfavorecidas, dando os fundos angariados à associação ANA (Acolher, Nutrir, Amar), que acolhe e trata crianças guineenses.

A Praça Central do Centro Comercial Colombo será o palco deste hospital de 23 de Abril a 4 de Maio e vai funcionar das 10.00 às 21.00, sem qualquer custo.

Hospital das Bonecadas (Praça Central do Centro Comercial Colombo). 23 Abr-4 Mai. 10.00-21.00. Entrada gratuita.

