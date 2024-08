Em Agosto, Setúbal transforma-se na cidade do teatro (e não só)

Durante dez dias, Setúbal recebe mais uma edição do Festival Internacional de Teatro. Entre 21 e 31 de Agosto, os espectáculos, nacionais e internacionais, juntam-se a projectos de artistas emergentes. Há ainda exposições, concertos e cinema.

O festival sobe a vários palcos da cidade de Setúbal. A 21 de Agosto, arranca na Casa da Baía com um concerto dos músicos Joana Reais, Múcio Sá e Ruca Rebordão. Ainda no primeiro dia, no Fórum Municipal Luísa Todi, a ACTA – Companhia de Teatro do Algarve apresenta A Judia, encenada por Jorge Balça a partir de Kurt Weill e Bertolt Brecht.

Na quinta-feira, 22 de Agosto, n’A Gráfica – Centro de Criação Artística, Memória da Matéria: A Passagem, assinada pela UmColetivo e com dramaturgia de Ricardo Boléo, e Memória da Matéria: O Lugar do Eco, da companhia setubalense Teatro Estúdio Fontenova, tiram inspiração da vida e obra de Maria Mello Geraldes. Ainda lá, o colectivo SillySeason apresenta Este é o meu nome, um espectáculo-performance que também parte da vida da poeta.

No dia 23, o colectivo espanhol Niñas Malditas apresenta Esto no es una homenaje a Rafaela Carrá, espectáculo de circo contemporâneo, no Jardim do Bonfim. Também de Espanha, os Aedo Teatro levam Puños de Harina ao Fórum Municipal Luísa Todi. Com texto e direcção de Jesús Torres, explora as temáticas do racismo, masculinidade, homofobia e violência. Na Escola Secundária Sebastião da Gama, a associação cultural Grua Crua dá a conhecer Fabulamãe, que conta com encenação e interpretação de Teresa Arcanjo.

No sábado, 24, Lista de Esperas, do Coletivo Caroço, é uma peça inspirada em À Espera de Godot, de Samuel Beckett. Apresenta-se n’A Gráfica. No domingo, 25, é a vez de Otra vez tengo ganas de pegarle a alguién!: Antígona, inspirada na figura mitológica, subir ao palco da Escola Secundária Sebastião da Gama. A criação, chilena e francesa, é da autoria da Pi-Touch Company, com encenação de Evelyn Z. Biecher.

A 26 de Agosto, a ASTA – Teatro e Outras Artes apresenta Spectrum no Fórum Municipal Luísa Todi. O espectáculo tem criação e direcção de Rui Pires. No dia 27, Joana Raio leva Break Up à Escola Secundária Sebastião da Gama. É uma peça interdisciplinar baseada em histórias verídicas sobre o fim das relações amorosas. Também na escola, Rita Vilhena protagoniza a performance Raio de Ti.

A Este – Estação Teatral dá a conhecer no dia 28, no Fórum Municipal Luísa Todi, 2+2=5, que conta com encenação de José C. Garcia e é inspirado no universo de 1984, de George Orwell. A 29 de Agosto, chega, da Roménia à Escola Secundária Sebastião da Gama, Miorita. Apresentado pelo Auăleu Teatru e encenado por Ovidiu Mihăiță, o espectáculo junta música, teatro de máscaras e percussionistas de ópera. No dia 30, também lá, a Escola de Mulheres apresenta A loucura é o mais credível oráculo, com texto de Cláudia R. Sampaio e encenação de Marta Lapa.

No último dia, 31, a Astro Fingido dá a conhecer Moço da Cola, que tem texto e encenação de Fernando Moreira. Este ano, o festival estende-se até Setembro. No dia 18, pode ver Homenagem, criado pela israelita Yael Karavan e a brasileira Naomi Silman, que coloca em cena a problemática relacionada com a extinção de espécies da fauna e flora. O espectáculo é apresentado no Fórum Municipal Luísa Todi.

Entre 21 e 31 de Agosto, o Festival Internacional de Teatro de Setúbal contempla ainda espectáculos para crianças, exposições, concertos e uma sessão de curtas-metragens. Toda a programação pode ser consultada no site, bem como informações acerca dos bilhetes para os espectáculos.

Vários locais (Setúbal). 21-31 Ago. Vários horários. 0€-15€

