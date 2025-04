Em Almada, a herança de Django Reinhardt vai ser celebrada num festival de jazz

Almada vai receber uma nova edição do festival Jazz Manouche. De 17 a 19 de Maio, o Salão de Festas da Incrível Almadense vai dar palco a nomes como Adrien Marco Trio, Aurore Voilqué Trio com Angelo Debarre e os portugueses Rouge Manouche.

O nome do evento é emprestado de uma expressão criada para descrever a música do influente guitarrista Django Reinhardt e de Quintette du Hot Club de France, nos anos 30, também conhecida como gipsy jazz.

A abertura do festival, a 17 de Maio, fica a cargo do Adrien Marco Trio, um guitarrista autodidacta considerado, actualmente, um dos grandes nomes deste estilo. O instrumentista já actuou em festivais de renome como Django In June (Boston) ou Django at Dewslake (Reino Unido).

Na noite seguinte, 18, a violinista Aurore Voilqué sobe ao palco ao lado do icónico guitarrista Angelo Debarre, numa actuação que promete ser uma magnífica viagem ao mundo da música cigana, com temas de Django Reinhardt, canções francesas e composições do maestro Angelo Debarre.

No último dia do festival, 19, há um espectáculo de Rouge Manouche, um quarteto residente no Algarve que apresenta um swing enérgico, misturando ritmos e melodias Manouche com influências do jazz americano e da tradição Gypsy Jazz.

Para além dos concertos, haverá também um workshop de dança dedicado aos estilos blues e swing, dinamizado pela Escola Blues & Swing Lisboa.

Os bilhetes já se encontram à venda, com passes gerais a 32,10€ (30€ em preço reduzido) e bilhetes diários a 16,05€ (15€).