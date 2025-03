Em Almada, luta-se pelo título de campeão de wrestling de Lisboa e Vale do Tejo

Almada vai voltar a acolher alguns dos maiores lutadores de wrestling portugueses para a terceira edição do Wrestlefest. No dia 5 de Abril, às 21.00, a Casa Amarela recebe quatro combates, num evento que é de entrada gratuita.

O principal combate da noite será entre o Campeão de Lisboa, Ricky Boy, e o primeiro detentor do título, Rafael Pedras, que regressa após uma longa lesão. Em disputa está a unificação do título máximo de Lisboa e Vale do Tejo, tornando este um dos encontros mais antecipados da noite.

Em destaque está também a final da Taça Conquista de Almada, que coloca Paulo "Knockout" Cruz e "Pai Grande" Leo Rossi frente a frente; na divisão de equipas, os campeões nacionais, Veri Stu, defendem o título contra os Worst Generation e a campeã feminina, Cláudia Bradstone, defende o título, contra cinco adversários, num combate "Nas Alturas", no qual apenas quem subir ao escadote e agarrar o cinturão poderá reclamar a vitória.

O Portugal Wrestlefest, organização responsável pelo evento, mantém a missão de levar o wrestling a novas localidades, em parceria com autarquias e instituições locais, tendo já acontecido no Parque Mayer e em Corroios; em Maio, chega ao Porto.

Integrado no programa Março à Solta 2025, iniciativa da Câmara Municipal de Almada dedicada à juventude, que conta ainda com concertos, de Not Without Fighting, ou espectáculos de humor, com Diogo Batáguas a protagonizar Isto não é bem nada.

Casa Amarela (Almada). 5 Abr (Sáb). 21.00. Entrada gratuita

