Em Alvalade, já se pensa no Natal

A Junta de Freguesia de Alvalade já está a preparar a 10.ª edição do Mercado de Natal, que este ano se realiza entre 6 e 17 de Dezembro, de segunda-feira a domingo, das 10.00 às 20.00. As pré-inscrições estão abertas até 21 de junho, através de formulário online.

Dos critérios de atribuição de espaços aos termos e condições, passando pelas taxas a pagar, já pode consultar toda a informação de que precisa para participar como comerciante no Mercado de Natal de Alvalade. Os comerciantes com estabelecimento no território da freguesia, com estrutura própria ou inscritos como sócios na Associação de Artesãos de Lisboa têm desconto de 50%.

Para mais informações, basta consultar o site da Junta ou enviar e-mail (mercadodenatal@jf-alvalade.pt).

