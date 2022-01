Em Benfica, um velho quiosque está como novo. E tem uma bedeteca

O Quiosque da Avenida Grão Vasco está como novo. A Junta de Freguesia de Benfica recuperou o equipamento localizado na placa central da avenida. Agora funciona como ponto de informação, venda de bilhetes para espectáculos e ainda como extensão da biblioteca do Palácio Baldaya, com um serviço de bedeteca.

Propriedade municipal, em 2020 foi um dos quiosques da cidade que passou para a gestão da respectiva junta de freguesia, com o objectivo de garantir segurança e animação à comunidade, além da preservação dos equipamentos. O contrato de cedência de gestão e exploração celebrado entre o município e a junta de freguesia previa que o quiosque funcionasse na área de comércio ou serviços, excepto do ramo alimentar, por isso não conte com sumos, cafés e tostas neste balcão.

O mesmo não acontece com outros dois quiosques que assinaram contratos de cedência de gestão exploração com o município, como o que está localizado junto ao Chafariz da Esperança (Junta de Freguesia da Estrela) e o quiosque na Alameda das Linhas de Torres (Junta de Freguesia do Lumiar), ambos com licença para vender comes e bebes.

Avenida Grão Vasco (em frente ao nº 32). Seg-Dom 09.00-13.00, 15.00-19.00

