Em breve, será muito mais fácil visitar este território remoto

A lista de destinos que dizem aos turistas para irem de férias para outro lado não pára de crescer, mas um dos mais remotos e belos locais do planeta está a tomar medidas para, pelo contrário, receber mais visitantes. A Gronelândia, a extensa e misteriosa ilha no Oceano Atlântico Norte, vai abrir um novo aeroporto internacional nos arredores da sua capital, Nuuk – e as rotas a partir de Copenhaga já estão programadas.

Serão efectuados cinco voos semanais durante o Inverno, aumentando para seis por semana durante a época de férias e oito durante o Verão. A operadora norte-americana United Airlines também anunciou planos para voos directos a partir de Nova Iorque durante os meses quentes.

A construção do aeroporto começou em 2020, com 2023 como data inicial de inauguração, mas o projecto foi adiado devido à pandemia. Agora, começará oficialmente a funcionar a 28 de Novembro de 2024. Mais dois aeroportos no sul da Gronelândia (em Ilulissat e Qaqortoq) deverão abrir em 2026, o que significa que os visitantes poderão viajar de um lado ou outro da ilha em apenas hora e meia.

Os representantes dos Aeroportos da Gronelândia e da Visit Greenland afirmam que, além de um esforço de equipa para mostrar a paisagem vulcânica, os fiordes, os vales e as montanhas de basalto da Gronelândia, os novos hubs atrairão mais visitantes àquele território.

Em 2019, a Gronelândia recebeu 100 mil visitantes (46 mil dos quais através de cruzeiros) e, embora os seus responsáveis estejam ansiosos por receber mais pessoas, há que encontrar um equilíbrio. “A Gronelândia tem muitas experiências únicas para oferecer aos turistas e, se queremos mais turistas, então a mensagem e o conhecimento têm de ser ainda mais divulgados do que são actualmente”, disse Hjörtur Smárason, director do Visit Greenland, ao Independent. “Ao mesmo tempo, queremos crescer de forma responsável e com os turistas certos, por isso temos também de encontrar os parceiros que podem ajudar nesse sentido.”

Mas nem tudo se resume a nós, viajantes internacionais. Este novo aeroporto significa que viajar para o estrangeiro está prestes a tornar-se muito mais fácil para os residentes da Gronelândia. “Temos estado fechados e agora vamos abrir-nos ao mundo. É muito emocionante termos a oportunidade de viajar daqui para outro país”, disse um deles à BBC News.

Já que estamos a falar de majestosas paisagens invernais, aqui encontra os melhores lugares do mundo para ver a aurora boreal.

