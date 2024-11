Em breve, vai ser possível atravessar a Europa com um único bilhete de comboio

Viajar de comboio pela Europa é uma óptima forma de conhecer o continente – afinal de contas, muitos de nós já aproveitaram um passe Interrail pelo menos uma vez na vida –, mas reservar todas as ligações entre serviços ferroviários pode ser um pesadelo.

No entanto, esse processo pode vir a ficar muito mais fácil. Porquê? Porque foi apresentada uma proposta para o lançamento de uma plataforma europeia única de reserva de bilhetes.

É isso mesmo – chega de andarem a vasculhar freneticamente os vossos e-mails, pessoal. Em teoria, o bilhete permitirá reservar uma viagem inteira que inclua vários destinos com apenas um passe – e o itinerário completo ser-lhe-á traçado automaticamente.

Proposta pelo comissário europeu Apostolos Tzitzikostas, a plataforma visa promover o transporte sustentável, tornando o caminho-de-ferro mais atractivo do que o avião – devido à burocracia e ao preço. “É inacreditável que não tenhamos isto em 2024”, disse Tzitzikostas, segundo a euronews.

A plataforma de bilhetes não é o único desenvolvimento que tem sido sugerido. A Comunidade das Empresas Europeias de Caminhos-de-Ferro e Infra-estruturas (que representa mais de 70 operadores) é uma das grandes promotoras da criação de uma rede ferroviária europeia de alta velocidade para facilitar as ligações entre as capitais.

É provável que muitos dos comboios com carruagens-cama que já estão em funcionamento passem a fazer parte desta rede, se o projecto for para a frente. Veja as nossas rotas favoritas e as melhores viagens à volta do mundo, e fique atento às notícias sobre o lançamento desta plataforma – que deverá ocorrer algures em 2025.

