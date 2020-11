Em casa ou no teatro: prepare-se para os novos truques de Luís de Matos

#Conectados é o primeiro espectáculo híbrido de Luís de Matos, que permite que quem assiste a partir de casa interaja com a plateia fisicamente presente no teatro (e vice-versa).

Esta experiência partilhada estreia no dia 18 de Dezembro e fica no Teatro Tivoli BBVA até 3 de Janeiro, garantindo todas as medidas de segurança. O evento terá um género de “sala cheia”, que só é possível com este modelo 2 em 1. Na compra do bilhete é oferecido um acesso virtual para a participação remota. Os bilhetes já estão à venda na Ticketline e custam entre 12,50€ e 24€.

Depois da magia acontecer por Lisboa, o ilusionista Luís de Matos segue para Coimbra (Convento São Francisco, de 8 a 10 de Janeiro); e Porto (Coliseu Porto Ageas, 15 e 16 de Janeiro). Editado por Vera Moura

Teatro Tivoli BBVA | 18 Dezembro a 3 Janeiro. +3

