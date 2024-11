Cinco livrarias vão estar representadas no Palácio Marquês de Fronteira, que nos dias 7 e 8 de Dezembro acolhe a segunda edição da iniciativa Há Livros no Palácio. O evento de entrada livre terá lugar na Sala das Batalhas, local onde os visitantes vão poder encontrar uma selecção de livros novos e já manuseados, da ficção à poesia, passando por biografias, ensaios, livros de história e infantis.

Além das compras, a oportunidade é perfeita para visitar o palácio lisboeta, classificado como Monumento Nacional pela Direção-Geral do Património Cultural. É que na compra de um livro, recebe um desconto de 50% no acesso aos jardins do palácio nesse dia (3,50€). A visita guiada ao interior do palácio (8€), contudo, não está incluída na promoção. Representadas neste mercado vão estar as livrarias Snob, Tigre de Papel, Livraria da Lapa, Leituria e De A a Zola.

Há Livros no Palácio resulta de uma parceria entre a Fundação das Casas de Fronteira e Alorna e a livraria online De A a Zola, que já organizou a primeira edição do evento em 2022.

Largo de São Domingos de Benfica, 1 (São Domingos de Benfica). 7-8 Dez Sáb-Dom 10.00-18.00. Entrada Livre

