Em Dezembro, Lisboa vai ficar com os azeites

O Festival do Azeite Novo vem directamente do Alentejo e a programação reúne desde um mercado de produtores até provas e show cookings.

O Festival do Azeite Novo já está na sua terceira edição, mas só agora chega a Lisboa, directamente do Alentejo, para promover o sabor, a tradição e a cultura mediterrânicas. A programação – que se realiza a 11 de Dezembro, na Casa do Alentejo – inclui desde um mercado de produtores até workshops, um showcooking e música ao vivo.

“Com esta edição em Lisboa, o Festival do Azeite Novo aproxima-se de um público cosmopolita e exigente, reforçando a importância de valorizar produtos autênticos e promover hábitos alimentares saudáveis. É uma experiência que combina gastronomia, cultura e lifestyle num dos cenários mais emblemáticos da capital portuguesa”, diz o presidente do CEPAAL – Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, Manuel Norte Santo, citado em comunicado.

A abertura do mercado está prevista para as 11.00, com produtores de azeites artesanais e outros produtos regionais. Seguem-se dois workshops: um às 11.30, para aprender a escolher o melhor azeite para a sua mesa, e outro às 15.30, que inclui prova de azeites premium. Já à tarde, às 17.00, há um show cooking com o chef André Cabrita, que vai apresentar receitas em que o azeite é o ingrediente central. Está ainda previsto um concerto de João Maria Baião, a partir das 18.30.

Fundado em 1999 e com sede em Moura, no Alentejo, o CEPALL tem 35 produtores associados e 12 instituições do sector, que comercializam dezenas de marcas de azeite, desde o Esporão à Mainova e à Quinta dos Remoinhos.

No âmbito das suas actividades, desenvolve acções de promoção do Azeite do Alentejo e é a entidade responsável pela organização do Concurso Nacional de Azeites de Portugal, integrado na Feira Nacional de Agricultura, e pelo Concurso de Azeite Virgem da Feira Nacional de Olivicultura, sendo também a entidade responsável pela organização do Congresso Nacional do Azeite.

Casa do Alentejo. 11 Dez, Qui 11.00. Entrada livre

