A companhia teatromosca, responsável pela programação do AMAS – Auditório Municipal António Silva, vai devolver o cinema à cidade de Agualva-Cacém, em Sintra. A escolha dos filmes está directamente ligada à programação do auditório e na primeira sessão, a 31 de Janeiro, será exibido o filme Moonlight (2016), de Barry Jenkins.

Há mais de uma década que o cinema não passa por aqui. Em resposta à Time Out, o teatromosca recorda que neste espaço funcionou o Estúdio Flores, entre 1979 e meados dos anos 1990, altura em que começou a entrar em declínio. Posteriormente, o município comprou o espaço, reabilitou-o e em 2003 a sala foi inaugurada como AMAS – Auditório Municipal António Silva. A partir daí, passou a dedicar-se mais às artes de palco, exibindo cinema de forma residual, e em 2018 o teatromosca passou a assegurar a gestão e a programação do AMAS, realizando, pontualmente, algumas sessões de cinema. A partir de agora, a sétima arte terá novamente o seu lugar no Cacém, com uma programação regular, dedicada a diferentes públicos.

Vamos, então, aos filmes. Vencedor de três Óscares (Filme, Argumento e Actor Principal), Moonlight revela as batalhas de um homem negro homossexual ao longo de várias fases da sua vida, e é uma sugestão feita pela companhia Universo Paralelo, que a 7 e 8 de Fevereiro apresenta o espectáculo Pelo prazer de não estarmos sós. A peça é sobre dois adolescentes e as suas intensas transformações físicas e psicológicas, abordando os temas da igualdade, diversidade sexual e género. A exibição de Moonlight está marcada para as 21.00 de 31 de Janeiro.

Após a sessão, terá lugar uma conversa com o público, durante a qual os artistas da Universo Paralelo irão explicar a escolha do filme e como se relaciona com o espetáculo. No final o teatromosca convida todos os presentes a subir ao palco para uma cocktail party.

©Grafonola 'Pelo prazer de não estarmos sós'

Brevemente, o AMAS – Auditório Municipal António Silva irá também exibir os filmes Halloween – O Regresso do Mal (1978), de John Carpenter, e O Olhar de Ulisses (1995), de Theo Angelopoulos. A caminho estão também sessões para os mais novos – MONSTRINHA Baby e a MONSTRINHA Pais & Filhos – em parceria com o MONSTRA – Festival de Animação de Lisboa.

AMAS – Auditório Municipal António Silva. Shopping Cacém, Rua Coração de Maria, 1. Bilhetes: 5€-7€

