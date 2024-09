Em duas semanas, foram registados 136 sismos em Portugal. E está tudo bem

Há pouco mais de duas semanas, a terra tremeu em Portugal, com um sismo de magnitude 5,3. O abalo deu-se às 05.11 de 26 de Agosto, com epicentro no Atlântico, a 70 quilómetros a sudoeste de Sesimbra, e sentiu-se em Lisboa. Desde então e até esta segunda-feira, 9 de Setembro, o Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA) já registou mais 136 sismos na região de Portugal continental. Mas não, não há motivos para se preocupar.

“A actividade sísmica observada recentemente em Portugal pode considerar-se normal, [uma vez que] o número de sismos registados está dentro dos parâmetros habituais”, dizem os responsáveis pela área de Geofísica do IPMA, numa resposta por escrito à Time Out, na qual partilham dados relativos aos 136 sismos registados, todos “com hipocentros calculados e publicados com um mínimo de critérios de qualidade”.

Um hipocentro, ou foco sísmico, é o local no interior da terra onde se inicia a ruptura do material rochoso que provoca ondas sísmicas. No caso de actividade sísmica resultante de vulcanismo, o ponto poderá localizar-se quase à superfície.

Relativamente aos sismos registados a partir de 27 de Agosto, o IPMA revela ainda que a maioria foram de baixa magnitude, entre 1,0 e 2,0, e que apenas dois “foram sentidos com intensidade maior ou igual a II na escala de Mercalli Modificada de 1956”. O primeiro ocorreu a 3 de Setembro, com uma magnitude de 1,9, e o segundo no dia 5, com uma magnitude de 3,0. Sobre este último, que teve epicentro em zona submersa, a cerca de 30 quilómetros a sul de Sesimbra, o IPMA já tinha assegurado publicamente, no seu site, que se insere “na actividade normal do território”, referindo também não ser possível estabelecer qualquer correlação com o sismo de 26 de Agosto.

Se quiser, é possível acompanhar a sismicidade em Portugal através do Mapa Dinâmico de Actividade Sísmica do IPMA, que partilha os sismos registados em Portugal nas últimas 24 horas, entre dois e sete dias e entre oito e 30 dias, bem como indica quais foram sentidos pelas populações. Há ainda uma aplicação disponível para iOS e Android.

