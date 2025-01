Mais um ano, mais uma ronda pelos momentos dignos de nota dos últimos 12 meses. A lente, já se sabe, é a do insólito e do bizarro, sempre sob a batuta de Fernando Alvim, criador e há 17 anos mestre-de-cerimónia dos Monstros do Ano.

A entrega de prémios está marcada para domingo, 16 de Fevereiro, às 17.00. Estreia-se, este ano, numa nova sala lisboeta – o Coliseu dos Recreios. "Começámos no Jardim Zoológico de Lisboa, seguimos para o Teatro do Bairro e nos últimos anos fomos esgotando de forma consistente o Cinema São Jorge", lê-se no perfil de Instagram dos prémios.

Num espaço maior, Alvim volta a convidar o público para uma hora e meia de espectáculo, onde habitualmente recebe alguns convidados. No total, irão ser entregues prémios em 14 categorias, com mais de uma centena de nomeados à espera de levar um Monstro para casa.

Os bilhetes já estão à venda. Custam entre 12,50€ (lugares de visibilidade reduzida) e 25€.

Rua das Portas de Santo Antão, 96 (Restauradores). Dom 16 Fev 17.00. 12,50€-25€

