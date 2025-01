Em Fevereiro, o Montijo vai ter sessões gratuitas de cinema para crianças

O cinema infantil gratuito está de regresso ao Alegro Montijo a partir de domingo, 2 de Fevereiro. Em parceria com os Cinemas NOS, a cidade em questão organizou um programa dedicado às famílias, que irá decorrer todos os domingos do mês de Fevereiro. As sessões estão marcadas paras as 10.30, mas cada uma tem a lotação máxima de 177 pessoas, sendo necessária inscrição prévia.

Para estrear a sétima edição desta iniciativa, no dia 2, Jett e os Super Wings vão em busca de uma corrida cheia de acção para salvar o dia com velocidade e trabalho em equipa, no filme Super Wings: O Filme – Velocidade Máxima. Para 9 de Fevereiro está previsto o filme espanhol Buffalo Kids: Uma Aventura na América, que retrata a viagem entre oceanos feita por Mary e Tom, dois irmãos irlandeses órfãos, para se encontrarem com o tio. Já no terceiro domingo, 16 de Fevereiro, o plano passa por ver o Gru Maldisposto 4, com Gru e os Minions a enfrentarem um novo vilão. Por fim, a última sessão do programa, a 23, tem em cartaz o filme O Gangue dos Monstros, em que estas criaturas se unem para proteger a sua cidade e provar que os monstros também têm coração.

Cada família pode reservar lugar para um adulto (presença obrigatória) e, no máximo, duas crianças, entre os três e 12 anos de idade. A inscrição prévia obrigatória faz-se no Balcão de Apoio ao Cliente do Alegro Montijo (na praça central, piso 0). Após realizada a inscrição, será entregue um voucher a apresentar no dia da sessão.

Cinema Alegro Montijo. Dom às 10.30 (2,9,16 e 23 Fev). Entrada livre

