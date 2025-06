Em Junho, Cinemateca dá acesso gratuito a filmes de Abi Feijó e Regina Pessoa

Abi Feijó e Regina Pessoa são nomes incontornáveis do cinema de animação português. A partir desta segunda-feira e até 23 de Junho, cinco filmes dos dois cineastas estarão disponíveis online, de forma gratuita.

A iniciativa surge no âmbito do programa A Season of Classic Films, promovido pela ACE – Association des Cinémathèques Européennes, e que tem por objectivo atrair novas audiências para a herança cinematográfica partilhada por essa Europa fora, ao mesmo tempo que chama a atenção para o trabalho dos arquivos de cinema do velho continente.

No caso português, a Cinemateca fez uma colaboração com a Agência da Curta Metragem para disponibilizar online o acesso gratuito a cinco curtas-metragens de Feijó e Pessoa, com legendas em inglês, francês e espanhol, num programa acessível nesta plataforma. E do qual fazem parte as curtas-metragens A Noite (1999) e História Trágica Com Um Final Feliz (2005) – vencedora do reputado Annecy Cristal – ambas de Regina Pessoa; e Oh Que Calma (1985), Os Salteadores (1993) e Fado Lusitano (1995), de Abi Feijó.

Para conseguir acesso gratuito ao programa, é necessário introduzir o código promocional ASOCF2025 quando reencaminhado para a página de pagamento de aluguer do programa (e onde diz “Promo code”).

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp