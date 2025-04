Em Junho, este festival quer pô-lo a dançar no meio do Tejo

O Suncébeat New Horizons acontece de 19 a 23 de Junho. Além das after parties na Praia da Sereia, estão marcadas sete festas a bordo dos barcos São Jorge e Príncipe do Tejo.

Soulful e House Music é o que se ouve neste festival que regressa à Costa da Caparica entre os dias 19 e 23 de Junho. O Praia Irmão, club e restaurante na Praia do Castelo, pode ser o quartel general do Suncebeat New Horizons, mas a grande atracção desta edição vão mesmo ser as sete festas programadas a bordo dos barcos São Jorge e Príncipe do Tejo.

Comecemos pela grande festa de abertura da segunda edição do festival, dia 19 de Junho, às 15.30. Durante um percurso ao longo do rio, os festivaleiros a bordo do renovado São Jorge vão poder saltitar entre duas pistas de dança, por onde vão passar nomes como Osunlade, Jeremy Underground, M.Dusa e Rich Medina.

Nos três dias seguintes, a festa é dupla, com a embarcação Príncipe do Tejo, já utilizada pelo festival no ano passado, a zarpar às 14.30 e também às 18.30. DJ Spen, Terry Hunter, Kirollus, Luke Una, Darryn Jones, Rahaan, Ash Lauryn, Young Pulse, Sadar Bahar e Jimpster serão os DJs de serviço. As partidas são sempre feitas da Trafaria e os bilhetes para as festas nos barcos só podem ser adquiridos por quem já tem bilhetes diários ou passe para o festival. Vão custar 48€ e são postos à venda a 1 de Maio.

Enquanto isso, no Praia Irmão, estarão montados dois palcos, ambos com programação próprio entre as 14.00 e as 02.00, nos quatro dias de festival. Já as after parties acontecem um pouco mais tarde – até às seis da manhã –, na Praia da Sereia. A última está marcada para as 19.00 do dia 23 de Junho e termina às duas.

Praia do Castelo (Costa da Caparica). 19-22 Jun. 48€-71€ (bilhetes diários); 249€ (passe)

