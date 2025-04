Em Loures, o 25 de Abril faz-se a correr, a cantar José Afonso e a celebrar Mário Soares

Em Loures, o 25 de Abril vai ser celebrado ao longo do mês inteiro com concertos, teatro e exposições. Destaca-se um concerto de Ricardo Ribeiro, a 24, e um espectáculo que recria os anos da ditadura antes da Revolução a ser apresentado nas ruas do concelho, a 5 de Abril.

A programação vai percorrer vários locais de Loures, entre eles bibliotecas, igrejas e parques. Já este sábado, dia 5, há para ver Caminhos de Abril, um espectáculo que pretende mostrar o quotidiano das pessoas durante a ditadura até chegar à Revolução dos Cravos. A partir das 21.30, é apresentado nas ruas da cidade. Mais tarde, a 26, a Biblioteca Municipal José Saramago recebe Os Filhos que a Liberdade Pariu, peça de Miguel Simões que junta jovens intérpretes que nasceram depois da Revolução. No dia 27, sobe ao palco da Sociedade Recreativa e Musical 1.º de Agosto Santa Iriense Desliberdade, uma performance interactiva em que o público é convidado a reflectir sobre a liberdade.

O repertório de José Afonso chega a dia 24 de Abril, às 22.00, pela voz de Ricardo Ribeiro. O concerto do fadista, que conta com a participação do Grupo de Cante Ganhões de Castro Verde, acontece no Pavilhão Paz e Amizade. É também lá que acontecem mais concertos. A 25, dos coros e orquestra do Conservatório Artallis; a 26, da Orquestra Sinfónica de Loures, que vai interpretar temas e textos escritos por Mário Soares, numa comemoração do seu centenário; e a 27 de Abril, da Banda da Armada.

A música também ecoa na Igreja Matriz de Loures, a 11, onde há para ouvir Bach, e na Biblioteca Municipal José Saramago, onde actuam Carolina Gaspar e Ana Raquel Pinheiro, a 13 de Abril. Ao longo do mês, há várias exposições que podem ser visitadas na Galeria Municipal Vieira da Silva, na Biblioteca Municipal Ary dos Santos ou na Biblioteca Municipal José Saramago.

No dia 25 de Abril, a sessão solene da Assembleia Municipal de Loures acontece, a partir das 17.00, no Palácio dos Marqueses da Praia e Monforte e conta com a actuação da banda de música da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Loures. Neste dia também há uma prova de atletismo no Parque Adão Barata. A 24.ª Milha Urbana da Mealhada Carlos Rodrigues começa às 09.00 e destina-se a crianças e adultos.

Toda a programação está disponível para consulta no site da Câmara Municipal de Loures.

Vários locais (Loures). Até 31 de Maio. Vários horários. Entrada livre (algumas actividades requerem inscrição ou reserva de bilhetes)

