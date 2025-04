Em Maio, a saúde mental discute-se com filmes internacionais e música de Mimicat

O Festival Mental está de regresso, entre 22 e 25 de Maio, para falar sobre saúde mental. Destacam-se propostas de cinema internacionais, como Close ou Civil War, debates, workshops e um concerto da artista Mimicat.

O primeiro dia arranca, no Cinema São Jorge, às 10.30, com a Mostra Internacional de Curtas-Metragens, em que vão ser apresentadas obras que se centram nos desafios da saúde mental, em dinâmicas familiares complexas, crises de identidade e os impactos das adversidades sociais nos jovens. Depois desta primeira sessão, que conta com a exibição de cinco filmes, estão marcadas mais três: no dia 23 de Maio, às 18.30, dia 24 e 25, às 18.00.

Dos 25 filmes a ser mostrados no grande ecrã, o destaque vai para Only Paper, da francesa Maxime Vouillon, sobre os conflitos emocionais que ocorrem na juventude; do Reino Unido, Only When You Bury Me in this Earth, realizado por Nima Shahmalekpur e que aborda a jornada de um refugiado enquanto se debate com os desafios da migração; e Fucking Boobs E Mani a Terra, da autoria do italiano Paolo Cipolletta, sobre como é viver com síndrome de Tourette.

No que toca a longas-metragens, há para ver Close e Civil War. O primeiro, do belga Lukas Dhont, venceu o Grande Prémio do Júri em Cannes em 2022 e centra-se na amizade entre dois rapazes de 13 anos, Léo e Rémis, ao mesmo tempo que aborda a dor da perda e os dilemas que se vivem durante a adolescência. É apresentado a 23, no Cinema São Jorge, a partir das 22.30. O outro é da autoria de Alex Garland, que também realizou Ex Machina, e passa-se num universo distópico em que uma nova guerra civil assola os EUA. Apresenta-se no dia seguinte, 24, também no São Jorge, às 22.30.

Das conversas aos workshops

Ainda na sala da Avenida da Liberdade, acontece o M-Click, em que cada convidado fala durante dez minutos sobre temas relacionados com a promoção da saúde mental ou prevenção de doenças do foro psicológico. Acontece no primeiro dia, a partir das 21.00, e vai contar com investigadores, psicólogos e psicoterapeutas. Já as M-Talks focam-se na discussão do bullying e do luto (dia 23, às 21.00) e da guerra e dos conflitos armados dos dias de hoje (dia 24, às 21.00).

O programa inclui também workshops. O primeiro é dado por Mafalda Sacchetti e propõe exercícios para estimular a memória, a concentração, a coordenação, o relaxamento e a promoção da auto-estima. É pensado para o público sénior e está marcado para as 15.00 de 22 de Maio. Depois, a psicóloga Liliane Viegas lidera um de dança, na atmosfera m (dia 23, às 11.00), e Jean-Pierre de Oliveira dá uma sessão de yoga, novamente no São Jorge (dia 23, às 18.45).

No último dia, 25 de Maio, o festival encerra com um concerto da cantora Mimicat, que sobe ao palco com My Story / My Song. Acontece às 21.00, no Cinema São Jorge, onde, ao longo dos quatro dias de festival, está patente uma instalação artística da italiana Carlotta Premazzi.

Em breve, toda a programação estará disponível no site do Mental.

Vários locais (Lisboa). 22-25 Mai. Qui-Dom. Vários horários. Preços ainda por divulgar

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X