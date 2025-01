Em Maio, há pratos de Vítor Matos e 100 vinhos para provar no Torel Palace

Entre 16 e 18 de Maio, o vinho vai abundar no Torel Palace Lisboa. O hotel acolhe a terceira edição do Vinho da Casa, em que às provas de vinho junta jantares preparados pelo chef estrelado Vítor Matos, masterclasses e concertos intimistas.

Durante três dias, um conjunto de produtores nacionais dá a conhecer 100 dos seus melhores vinhos por todo o hotel. Niepoort, Susana Esteban, Casa Ferreirinha, Quinta do Vale Meão, Van Zellers & CO e Wine & Soul serão alguns dos produtores presentes. Mas não é só o vinho que vai preencher a agenda.

O chef Vítor Matos, que conta com uma estrela Michelin no 2Monkeys, no Torel Palace Lisboa, e uma no Antiqvvm, assina três jantares volantes, a partir das 19.30. Na primeira noite, o menu inclui uma harmonização com vinhos da Quinta da Vacaria, a marca do hotel. Já nas noites seguintes, pode escolher de entre uma selecção de 20 vinhos de produtores que participam no evento.

A programação inclui também pocket shows, em que não só artistas, mas também produtores e enólogos mostram os seus talentos, que podem ir da música à poesia. Este ano, a cantora e compositora brasileira Adriana Calcanhotto dá um concerto no dia 18 de Maio.

Há ainda três masterclasses marcadas para esses dias. Durante uma hora e meia, faz-se a degustação de seis ou sete vinhos, de colheitas antigas. Com uma lotação limitada a 14 pessoas, cada masterclass é guiada por um crítico de vinhos. A primeira conta com o brasileiro Dirceu Vianna Junior, a segunda com o inglês Jamie Goode e, por fim, o último dia reserva-se a Manuel Carvalho que, além de crítico, é jornalista e autor de livros sobre vinhos. Começam às 15.30 e contam ainda com a presença de Cecilia Aldaz, sommelière argentina e co-proprietária do Oro, restaurante com duas estrelas, no Rio de Janeiro.

O resto do programa será revelado nas próximas semanas, mas se quiser já pode comprar bilhete. Os bilhetes early bird estão disponíveis até 28 de Fevereiro e há duas modalidades: o bilhete diário normal (195€), que dá acesso à prova de 100 vinhos, ao jantar de Vítor Matos e ao pocket show, ou o bilhete diário com masterclass (345€). Para quem não comprar bilhete, mas reservar uma estadia de uma ou duas noites no Torel Palace Lisbon tem entrada no Vinho da Casa garantida.

Torel Palace Lisbon (Pena). 16-18 Mai. Sex-Dom 15.00-22.30. 195€-345€

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X