Em Maio, Lisboa recebe os melhores mixologistas do mundo

Na sétima edição do Lisbon Bar Show, a Altice Arena recebe os melhores profissionais do sector durante dois dias. Vai haver palestras e provas de novas criações.

O Lisbon Bar Show, o maior evento de bares e de mixologia do país, está de volta para a sétima edição, que acontece entre 19 e 20 de Maio, na sala Tejo da Altice Arena. Durante dois dias, os melhores profissionais da indústria vão juntar-se para dar a conhecer as novas tendências do mundo da mixologia e da criação de cocktails.

Este ano, os melhores barmen e mixologistas de Portugal e Espanha “vão debater o estado e actual posição do mundo do bar na Península Ibérica” no 1.º Congresso Ibérico de Bartenders, de acordo com Alberto Pires, organizador do evento.

Tato Giovannoni, bartender do bar Florería Atlántico, em Buenos Aires, considerado o terceiro melhor do mundo pelo guia “The World’s 50 Best Bars”, e Fabio Milani, um dos pioneiros do coffee flair (uma técnica em que o café é usado na mixologia de bebidas) integram a lista de oradores confirmados para os dias do evento.

Hidetsugu Ueno, do High Five, o 18.º bar no renomado guia, e Martin Hudák e Stefani do Maybe Sammy, de Sydney, também estarão presentes, em representação do 43.º melhor bar do mundo.

Os bilhetes para o Lisbon Bar Show já podem ser adquiridos em pré-venda no site oficial (23€). No dia do evento têm o custo de 30€.

