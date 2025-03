Em Maio, Lisboa voa até Osaka e traz a cultura japonesa para mais perto

Durante seis meses, o mundo vai estar de olhos postos em Osaka, cidade japonesa que acolhe a exposição mundial de 2025. Portugal vai marcar presença, com particular destaque para a sua maior cidade, mas Lisboa também vai apostar numa programação espelho para celebrar a cultura japonesa. Uma agenda que arranca a 15 de Maio, com a inauguração de "Exposição Osaka – 55 anos depois, desenhar o futuro", no MUDE.

"Fizemos um grande investimento – são 250 mil euros para mostrar a cidade e também trazer o talento japonês para Lisboa", referiu Carlos Moedas, durante a conferência de imprensa que teve lugar no MUDE, na manhã desta quarta-feira. O momento de anúncio da programação Osaka em Lisboa contou com a presença do ministro da Economia, Pedro Reis, do embaixador japonês em Portugal, Ota Makoto, e de Joana Gomes Cardoso, comissária-geral de Portugal na Expo Osaka 2025.

O "maior museu de design da Europa", de acordo com o autarca, acolhe a primeira iniciativa do programa – uma exposição que evoca a Exposição Universal de Osaka 1970, com principal enfoque na participação portuguesa. A partir do pavilhão projectado por Frederico George e Daciano da Costa ou da "cadeira Osaka", desenhada por António Garcia, entre outras peças e propostas, um conjunto de designers reflecte sobre o património e apresenta ideias para o futuro. A exposição pode ser visitada até 15 de Junho. Também o Museu Bordalo Pinheiro e a Casa Ásia colaboram na exposição/instalação "Bordalo à Moda do Japão", entre 28 de Maio e 31 de Agosto, sobre a influência nipónica na criação artística de Rafael Bordalo Pinheiro.

A Casa Fernando Pessoa será outro dos palcos deste programa que aproxima Lisboa da cultura japonesa. No dia 31 de Maio, a dupla Nic e Inês, conhecida dupla dedicada aos trabalhos manuais no geral e à encadernação em particular, orienta o workshop "O meu livro de Pessoa". Os participantes vão poder escolher um conjunto de poemas de Fernando Pessoa, em português, inglês e japonês, e assim criar a sua própria antologia, através da encadernação japonesa. No final, poderão escolher para capa uma das cinco ilustrações feitas por André Letria, Catarina Sobral, Inês Oliveira, João Fazenda e Yara Kono.

No mesmo local, mas a 4 de Junho, há "Poesia Japonesa em Tradução". Um final de tarde dedicado aos autores japoneses, com leituras e uma conversa que se centrará na poesia japonesa contemporânea através de poemas de Shuntarō Tanikawa, Gozo Yoshimasu, Hiromi Itō e Tahi Saihate.

Também o cinema fará parte desta programação. Entre os dias 5 e 7 de Junho, o Cinema São Jorge recebe um ciclo recheado de obras-primas da sétima arte, todas elas vindas do país do sol nascente, e rodadas em diferentes décadas. Viagem a Tóquio, de Yasujiro Ozu, Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa, Anjo ou Demónio, de Takashi Miike, A Viagem de Chihiro e O Rapaz e a Garça, ambos de Hayao Miyazaki, e Drive My Car, de Ryûsuke Hamaguchi. O mesmo ciclo inclui também seis curtas-metragens japonesas, realizadas entre 2002 e 2018.

Em Osaka, a programação desenvolvida pela Câmara Municipal de Lisboa, em parceira com a Lisboa Cultura e com o apoio a Associação de Turismo de Lisboa, tem como destaques o espectáculo que, no dia 5 de Maio, vai juntar Ana Moura, Camané e Ricardo Ribeiro, mas também um conjunto de oficinas que levará elementos culturais da cidade como a pintura de azulejo, as andorinhas de Bordalo Pinheiro, o Santo António e a poesia de Fernando Pessoa até ao Japão.

Vários locais. De 15 de Maio a 31 de Agosto

