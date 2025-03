Em Maio, o IndieLisboa desdobra-se entre militância, desconstrução e património

O IndieLisboa anunciou os nomes que irão dar corpo às secções Retrospectiva, Foco e Director's Cut. A 22.ª edição do festival acontece entre 1 e 11 de Maio e está confirmada a exibição da obra da cineasta búlgara Binka Jeliaskova e do britânico Charlie Shackleton, respectivamente nas secções Retrospectiva e Foco, que tal como a secção Director’s Cut levarão o IndieLisboa até à Cinemateca (a Culturgest continuará a ser o principal ponto de encontro do festival).

Binka Jeliaskova (1923-2011) fez parte de uma geração em que poucas mulheres tinham a oportunidade de se sentar atrás de uma câmara. E não só o conseguiu como se tornou nome de proa da Nova Vaga búlgara. A cineasta foi a primeira mulher a realizar uma longa-metragem no seu país e a sua obra foi marcada pela luta contra a repressão. Muitos dos seus filmes foram censurados pelo regime comunista que liderou o país de 1946 a 1989, em particular The Tied Up Balloon (1967), adaptação do romance de Yordan Raditchkov sobre um misterioso balão barragem que aparece nos céus de uma vila remota durante a II Guerra Mundial, causando ansiedade entre os moradores. O IndieLisboa irá exibir os nove filmes da cineasta, em cópias de 35 mm cedidas pelo Bulgarian National Film Archive, nesta que é apenas a segunda retrospectiva integral da realizadora fora da Bulgária.

©DR 'Zodiac Killer Project' (2025), de Charlie Shackleton

O realizador em destaque na secção Foco desta edição é Charlie Shackleton, que já teve cinco filmes em exibição em edições passadas do IndieLisboa. Cineasta, artista multimédia, e ensaísta britânico, é conhecido por desafiar convenções e prova disso é The Afterlight (2021), um dos filmes que integra a secção, composto por pedaços de filmes que não foram usados, como imagens de arquivo ou restos de fitas de origem diversa. E só existe uma única cópia em 35mm que vai, ela própria, se deteriorando a cada exibição. No total, serão exibidas 11 obras de Shackleton (cinco longas e seis curtas-metragens), entre eles o seu último trabalho: Zodiac Killer Project (2025), vencedor do NEXT Innovator Award em Sundance, um filme sobre um filme que o realizador não conseguiu fazer, ou seja, uma adaptação do livro The Zodiac Killer Cover-Up: The Silenced Badge, de Lyndon E. Lafferty.

Também na Cinemateca terá lugar a secção Director’s Cut, dedicada ao cinema de património e uma oportunidade de ver filmes restaurados, de clássicos do cinema a obras esquecidas, colocando em destaque os cineastas Harry Kümel, Marva Nabili, a dupla Jorge Bodanzky e Orlando Senna, Luis María Delgado e Stephan Sayadian.

A programação completa de cada uma destas secções já se encontra disponível no site do IndieLisboa.

📲 O (novo) TOL canal. Siga-nos no Whatsapp

👀 Está sempre a voltar para aquele ex problemático? Nós também: siga-nos no X