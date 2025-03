Em Maio, o Palácio Baldaya acolhe literatura, música e gastronomia africana

Em Maio, a livraria Lulendo dedica dois dias à literatura e cultura africana. Nos dias 16 e 17, além de apresentações de livros, que vão contar com autores como Mia Couto e José Eduardo Agualusa, estão marcadas conversas, concertos e exposições.

O programa da Lulendo, que vende livros de origem africana online, vai ocupar o Palácio Baldaya, em Benfica, a partir de sexta-feira, 16 de Maio. Neste dia, às 18.30, Mia Couto apresenta uma das suas mais recentes obras, A Cegueira do Rio, publicada em Outubro de 2024. A seguir, às 19.00, o escritor e Arcina Dauto, autora de Para Além de um Sonho, participam numa conversa sobre o género do romance e a identidade africana.

Antes, às 16.00, a escritora e cantora Cutana de Carvalho dá a conhecer o seu livro Sendo Eu e, às 17.00, senta-se para falar sobre o empoderamento feminino e a moda africana, com Goretti Pina, Sona Fati, Jandira Luísa, Flor Porto e Paula Cardoso.

No sábado, 17, as propostas estendem-se ao desporto, à música e à gastronomia. Logo pela manhã, entre as 09.00 e as 10.00, há uma sessão de yoga e meditação, e a partir das 11.00, uma apresentação de capoeira, com Yuri Kalú. Entre as 12.00 e as 13.00, vai poder provar pratos da gastronomia africana, típica dos PALOP. Às 15.00, a música invade o jardim do Baldaya. Primeiro, sobem ao palco Gari Sinedima, Lola Neves Mavo, Pry Antunes e Ritchi Almeida, e depois é a vez de Ricardo Campos, Dilson de Groove, Jery Bidan e Edvanio Vunge. Depois do concerto, apresenta-se um grupo de batukadeiras, às 17.00.

A partir das 17.30, José Eduardo Agualusa fala sobre o seu livro O Mestre dos Batuques, que foi lançado em Outubro do ano passado. Sedrick de Carvalho, editor, jornalista e escritor, apresenta a sua próxima obra – Saudades dos tempos que não vivemos. A apresentação está marcada para as 13.00. Há também duas rodas de conversa, com contos e poesia, que vão abordar a saúde mental dos imigrantes, os desafios e oportunidades no desenvolvimento africano, a migração e a mobilidade. Acontecem às 13.30 e às 18.30. E de manhã, entre as 10.00 e as 11.00, há uma exposição de artes plásticas, com curadoria de Élio Guimarães.

Palácio Baldaya (Benfica). 16-17 Mai. Sex 15.30-20.30 e Sáb 09.00-20.30. Entrada gratuita

