Em "Mono No Aware", Kruella d'Enfer reflecte acerca da efemeridade das coisas

O término de um ciclo abre portas à nostalgia e, em simultâneo, às esperanças e promessas futuras. Em “Mono No Aware”, Kruella d’Enfer explora estas temáticas, marcando uma aceitação de novos ritmos e perspectivas sobre o mundo. A exposição exibe peças produzidas através de técnicas diversas, em cerâmica, cetim e papel machê, e uma banda sonora original. Pode ser vista entre 2 e 5 de Maio, no Mono Lisboa.

Na sua mais recente mostra, a artista visual e ilustradora portuguesa apresenta um conjunto de obras que reflectem acerca da passagem do tempo, aludindo às mudanças das estações, à expressão de melancolia e a aceitação da fragilidade das coisas. Kruella d’Enfer propõe-se a explorar diferentes cores e formas, bem como materiais distintos. Além de um painel grande de cerâmica concebido durante uma residência na Viúva Lamego, destacam-se um tapete e uma peça em papel machê.

Fragmentos de viagens e experiências, bem como outras obras artísticas, foram parte da inspiração para a criação das peças, de que são exemplo os painéis de Querubim Lapa e as paisagens dos Açores. Da sua paixão pelo Japão, surgiram o título, temática e filosofia da exposição.

“Enquanto pesquisava sobre este conceito do ‘mono no aware’, para me inspirar para a criação das peças, descobri que, de facto, é muito semelhante à nossa expressão ‘saudade’, em termos de tradução”, explica Kruella d’Enfer, em comunicado. “Não é algo que se consiga traduzir por uma palavra, porque se trata de um sentimento e, durante essa pesquisa aprofundada, descobri uma frase muito bonita que caracteriza na perfeição este conceito: ‘A saudade do que não se foi ainda’.”

O espaço prevê ainda instalações e a mostra inclui uma banda sonora composta por Mind Safari.

Mono Lisboa (Penha de França). 2-5 Mai. Qui-Dom 15.00-19.00. Entrada livre

