Em Novembro, Ethel Cain estreia-se a solo em Portugal

A artista norte-americana vem a Lisboa, em Novembro, apresentar o seu próximo disco, ‘Willoughby Tucker, I Will Always Love You’.

Dois anos depois de ter conquistado o público português no MEO Kalorama, Ethel Cain regressa a Lisboa para o seu primeiro concerto em nome próprio. A artista norte-americana vai marcar presença no LAV – Lisboa Ao Vivo, a 9 de Novembro.

Este espectáculo – anunciado no dia de aniversário da cantautora – está inserido na digressão do seu próximo álbum, Willoughby Tucker, I Will Always Love You, cujo lançamento está previsto para Agosto, sem uma data específica.

Hayden Silas Anhedönia – de baptismo de Ethel Cain – tem uma história peculiar. Nascida numa família conservadora pertencente à Convenção Batista do Sul, cresceu rodeada por fortes influências religiosas. O primeiro contacto com a música teve-o no coro da igreja onde o seu pai era diácono.

Num dia-a-dia feito de padrões e regras, aos 12 anos assumiu-se homossexual e, aos 20, uma mulher trans. Pelo meio, um percurso conturbado feito de relações com histórias difíceis, inspirou os talentos criativos para exorcizar demónios através das canções, sob influências como o rock clássico, a country, o indie rock e até referências de subgéneros mais de nicho como o doom metal ou o post rock.

Em 2021, a artista chamou a atenção da crítica com o EP Inbred, um trabalho inteiramente escrito, produzido e misturado por si. O reconhecimento global chegaria no ano seguinte, com Preacher’s Daughter, álbum de estreia que lhe valeu a aclamação de publicações como The New York Times ou NPR, impulsionado por temas como "Gibson Girl", "Strangers" e "American Teenager".

Desde então, Ethel Cain tem acumulado feitos notáveis: esgotou salas por todo o mundo, colaborou com artistas como Florence Welch (que participou no concerto da voz de "Thoroughfare” no MEO Kalorama) ou Mitski, e tornou-se um nome requisitado na moda, associando-se a marcas como Givenchy, Miu Miu e Calvin Klein.

Em Janeiro de 2025, lançou Perverts, o seu trabalho mais denso e experimental até à data. Um EP de 90 minutos com influências de noise, ambient e slowcore.

A cantora deveria ter actuado, no ano passado, no Primavera Sound, mas problemas de saúde levaram ao cancelamento do concerto.

A primeira parte do espectáculo ficará a cargo dos 9Million, banda de shoegaze canadiana liderada por Matthew Tomasi. Os bilhetes ficam disponíveis a partir de 28 de Março.

LAV – Lisboa Ao Vivo. 9 Nov (Dom). 21.00.

🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok

📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook