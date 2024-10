Em Oeiras, este festival tem muito a dizer. E mais teatro, música e dança

Durante dois dias, Oeiras acolhe o Posto de Escuta, um festival que procura dar palco ao trabalho desenvolvido por associações culturais do concelho. Há teatro, música, dança e oficinas para crianças.

Integrado na MAP – Mostra de Artes da Palavra, o festival arranca no Auditório José de Castro, onde são apresentadas várias criações artísticas. No dia 25 de Outubro, a Cantiga D'Alba e a (In)temporal Chorus cruzam o teatro e a música para apresentar poesia, já a Matraca dá a conhecer um espectáculo que parte do conto homónimo de Clarice Lispector. A Luchapa dá voz à poesia dos países lusófonos e o Estúdio de Dança de Carnaxide monta dois solos de dança, contemporânea e de rua.

No sábado, 26, a associação Sem Tábuas e o Centro Comunitário de Linda-a-Velha (CCLV) apresentam espectáculos que, distintos, têm a música como elemento central. A Voz de Paço de Arcos monta uma exposição constituída por fotografias, aguarelas e jornais relacionados com a palavra, o Centro Cultural de Oeiras (Cenco) leva a palco a conversa entre três amigas, que chegam juntas do treino de pilates. Nos dois dias, as apresentações dos trabalhos começam às 21.30.

Ainda no sábado, os mais novos são convidados a participar numa oficina centrada na palavra, através de jogos, histórias, canções e poemas. É aberta a crianças entre os sete e os 12 anos e tem lugar no Templo da Poesia. As sessões começam às 10.30 até às 12.30 e a participação requer inscrição.

Já depois do Posto de Escuta, mas também no Templo da Poesia, há um workshop de rap e poesia, orientado por Sir Scratch. Acontece no domingo, 27, entre as 10.00 e as 17.30, e a inscrição é gratuita. O showcase tem data marcada a 1 de Novembro.

Auditório José de Castro e Templo da Poesia (Oeiras). 25-26 Out. Sex-Sáb 21.30. Entrada livre

