Em Oeiras, estudantes do ensino secundário voltam a mostrar talento para o cinema

Sete curtas-metragens criadas por alunos do ensino secundário de Oeiras vão estar sob escrutínio de um júri na quinta edição da Gala Cineclube Oeiras. Acontece a 21 de Novembro nos cinemas NOS Lusomundo Oeiras Parque, onde serão também exibidos filmes vencedores de edições passadas, assim como os making-of das obras dos jovens cinéfilos que concorrem este ano.

Criado pela RUGAS Associação Cultural, com o apoio da Câmara Municipal de Oeiras, este cineclube nasceu em 2019 para facilitar o acesso à criação cinematográfica dos estudantes do ensino secundário do concelho. O projecto procura “contribuir, junto dos mais jovens, para uma nova visão e um interesse mais aprofundado sobre o que é o cinema, e para o seu desenvolvimento, sob diferentes perspectivas, bem como proporcionar acompanhamento perante a possibilidade desta profissão de fazedores de filmes”, explicam em comunicado Patrícia Cairrão e Ricardo G. Santos, criadores e directores de produção do cineclube. Ao mesmo tempo, a iniciativa espera “despertar o interesse de novos públicos em frequentar as salas do concelho”.

Sob o tema da Liberdade, este ano são sete as produções que estão a concurso e que serão exibidas na Gala do Cineclube Oeiras: Vazio, de Ana Mondal e Lucas Lehnert, da Escola Secundária Camilo Castelo Branco; Lost and Found, de Carolina Almeida e Maria Inês Moreira, da Escola Secundária Sebastião e Silva; Paixão Azul, de João Gonçalves, da Escola Secundária de Miraflores; Chicago, de Margarida Galvão, da Escola Profissional Val do Rio; Persona, de Mateus Salvadores, da Escola Secundária Sebastião e Silva; Groundfall, de Nicolas Nascimento, da Escola Secundária de Luís de Freitas Branco; e cento e oitenta e três, de Madalena Santos, da Escola Secundária Sebastião e Silva.

O júri que irá avaliar as obras a concurso é composto por professores, realizadores, actores e por parceiros do projecto e todos os participantes recebem um prémio de participação, havendo ainda espaço para três menções honrosas. Ao filme vencedor será atribuído o troféu municipal O Mergulho da Baleia, nome da escultura de Augusto Cid, localizada junto à praia da Torre. A entrada na gala é gratuita, mas pede inscrição através do email rugasproducao@gmail.com.

NOS Lusomundo Oeiras Parque – Sala 2. 21 de Novembro (Qui) às 20.30. Entrada livre

