As piscinas municipais de Oeiras vão abrir portas para celebrar o 25 de Abril com “50 horas a nadar”.

A iniciativa é gratuita e há prémios para sortear. A ideia é assinalar os 50 anos do 25 de Abril com “50 horas a nadar” nas Piscinas Municipais de Barcarena, Linda-a-Velha e Outurela-Portela. “Entre os dias 24 e 25 de Abril, convidamos todos a participarem desta celebração, vindo nadar na piscina em regime de natação livre”, lê-se em nota do Município de Oeiras.

O programa é o seguinte: das 11.00 do dia 24 ao 12.00 do dia 25, há natação livre na Piscina Municipal de Outurela-Portela e na Piscina Municipal de Barcarena. A partir das 21.00 do dia 24 e até às 09.00 do dia 25, os participantes ficam habilitados ao sorteio de prémios.

Além disso, há aula de hidroginástica para todas as pessoas séniores no dia 24, às 15.00, em todas as piscinas municipais de Oeiras. No dia seguinte, 25 de Abril, há “mega aula de hidroginástica para todos”, mediante pré-inscrição, na Piscina Municipal de Outurela-Portela e na Piscina Municipal de Barcarena.

Para participar, basta comparecer numa das piscinas indicadas, que vão estar abertas durante 25 horas. O desafio é aberto, com inscrição gratuita, a qualquer participante que tenha mais de 13 anos e domine, no mínimo, uma técnica de natação.

Por cada 45 minutos na água, receberá um carimbo no Passaporte + Desportista, acumulando 50 pontos. Mas, atenção, entre a 01.00 e as 06.00 da manhã, cada sessão de natação vale mais 100 pontos: se for neste horário, cada 45 minutos valem 150 pontos.

