Em Rio de Mouro, a Quinta da Fonte Nova é um palácio de bem comer

O GPS marca a chegada ao destino, numa estrada pouco movimentada, em Rio de Mouro. De um lado, umas vivendas, do outro um muro alto e uma entrada feita à medida de carruagens, tal é a antiguidade. É preciso seguir mais uns metros e virar à direita num caminho estreito para se entrar na Quinta da Fonte Nova (ou Palácio Fonte Nova), hoje um bonito espaço de eventos e casa do 1743, um restaurante italiano de fine dining que quer valer por si, com consultadoria de Joachim Koerper, chef com uma estrela Michelin, e da mulher Cintia Koerper, chef pasteleira.

Francisco Romão Pereira / Time Out

“Estamos muito felizes por estar aqui e poder mostrar um pouquinho aos portugueses que também sabemos fazer cozinha italiana”, começa por dizer o chef alemão, que chegou a Lisboa há 20 anos para abrir o Eleven. “Nós já trabalhámos em Itália. Vamos muito a Itália de férias, amamos Itália e a cozinha italiana”, acrescenta, visivelmente entusiasmado com o desafio. “Foi amor à primeira vista, pelo espaço e pelas pessoas.”

Koerper refere-se aos argentinos Franco Bordoni e Nicolás Lehmann. É deles a quinta, comprada durante a pandemia, quando ainda não viviam em Portugal. “Quando procurávamos na internet, vimos esta propriedade e a nossa filha disse que era a casa dos sonhos”, recorda Franco. Entre um momento e o outro, passaram-se cerca de três anos. A visão que projectaram ainda não está finalizada, quem sabe não venham até a criar um pequeno alojamento, mas se há coisa que o argentino ambiciona é que o 1743 se torne num destino. Na verdade, revela, já tem acontecido. “No princípio, pensávamos que a localização poderia ser um desafio, mas desde o dia em que abrimos que nos surpreendemos e vemos que não. Isto está perto de tudo, é um ponto médio de muitos lugares. De Lisboa são 25 minutos, de Cascais ou Sintra também não é nada”, defende. “E depois a grande virtude é que temos parque de estacionamento e isso faz com que o acesso seja muito fácil.”

Francisco Romão Pereira Joachim Koerper, Cíntia Koerper e Franco Bordoni

Numa quinta com três séculos, o estacionamento é quase um detalhe. Não faltam espaços e recantos, ora um chafariz, ora uma estufa – tudo encantadoramente bonito. Também por isso, a aposta do casal nos eventos. Têm sido muitos os casamentos, mas também encontros de empresas e outros que tais. “Nós queremos que todos os que vêm encontrem algo que os faça sentir-se confortáveis e que se surpreendam”, aponta Franco, para quem esta quinta é “um espaço muito lindo, agradável, confortável. “Tem muita história, às vezes mistura-se bastante. Olhando para o palácio, dependendo da perspectiva, dá para imaginar que poderíamos estar em Itália, mas depois há os azulejos antigos, típicos portugueses, a capela”, enumera, com o desejo de que não se olhe para o 1743 apenas como um lugar bonito. “Não venham apenas por isso, queremos mesmo que a cozinha seja a protagonista. Às vezes, há sítios que são super agradáveis, lindos, e a cozinha não acompanha. Aqui, nós queremos o oposto, ou seja, que a cozinha seja a protagonista, e que o espaço acompanhe.”

Francisco Romão Pereira

Na sala ou na esplanada, o ambiente é acolhedor. Clássico, sem ser pesado. Romântico, sem ser piroso. Na cozinha, o exercício não é diferente. “Estamos a conseguir ter um restaurante de fine dining de primeiro nível que poderia estar em Itália. Esse é o conceito. É puramente italiano, mas não se resume à cozinha clássica. Há uma cozinha italiana mais sofisticada, mais trabalhada, com ingredientes de primeiro nível”, resume Franco.

Francisco Romão Pereira Atum tonato

Joachim Koerper dá o exemplo do bucatini cacio e pepe “dalla brace” com queijo parmiggiano de 36 meses e pecorino romano (22€): “Cacio e pepe há em muitos lugares, mas o nosso passa primeiro pela grelha, pelo carvão, então tem esse outro gosto que não se encontro noutro lugar”. Já o prato de bacalhau, ao qual o chef deu o nome de “Bacalá, bacalá, bacalá” (33€), é um encontro entre Portugal e Itália. “É uma posta de bacalhau gratinado com um molho de alho e uma carbonara à Brás.”

Francisco Romão Pereira Talharinni com alho, peperoncino e camarão da costa

Mas recuemos aos antipasti, onde há por exemplo um atum tonato (23€), feito com atum dos Açores, anchova, alcaparras, cebola roxa e tomate, ou uma salada caprese (20€), “com cinco variedades de tomates biológicos, manjericão, mozzarella e burratta”. Nos “primi piatti”, além do já mencionado bucatini cacio e pepe, destaca-se também um risotto a milanesa gratinado e folha de ouro (30€) e um talharinni com alho, peperoncino e camarão da costa (28€). Nos secondi, a barriga de leitão com parmigiano, nozes, sálvia, funghi porcini e polenta cremosa (30€) tem tido muita saída.

Francisco Romão Pereira Barriga de leitão com parmigiano, nozes, sálvia, funghi porcini e polenta cremosa

Nas sobremesas, da responsabilidade de Cíntia Koerper, tanto há uma panna cotta de buganvília com texturas de framboesas (15€), inspirada pela paisagem, como um elegante e fresco limoncelo (16€). “Também fiz o tiramisù [16€], que é muito tradicional, de uma maneira mais lúdica, mais contemporânea”, conta a chef pasteleira.

Francisco Romão Pereira Panna cotta de buganvília com texturas de framboesas

“É um menu um pouco diferente, um pouco mais elaborado, um pouco mais trabalhado. Com um gosto, um sabor muito especial e muito intenso”, resume Joachim Koerper, garantindo que esta consultadoria passa por também ter o casal ali presente “pelo menos uma semana por mês”. Até porque há também dois menus de degustação: um com sete momentos (125€) e o outro com oito (175€), mas já com trufa preta, caviar e pratos como leitão.

Francisco Romão Pereira Limoncelo

Quando conheceu Joachim e Cíntia Koerper, Franco percebeu o potencial da parceria, só não esperava que a resposta dos clientes fosse tão imediata. “Os clientes estão felizes. Não só felizes, mas surpreendidos”, exclama, contando ter já alguns regulares. “E há muitos portugueses”, orgulha-se.

Rua Álvaro Augusto Rodrigues Vilela, 137 Palácio Fonte Nova (Rio de Mouro). 927 932 859. Ter-Qua 12.30-14.30, Qui-Sáb

12.30-14.30/ 19.00-22.30. Dom 12.30-14.30

