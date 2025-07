Em Sintra, a ópera sai à rua e é para todos

Os sintrenses vão voltar a ter oportunidade de apreciar ópera gratuitamente nas ruas da cidade. O Óperas na Rua está de regresso, com sete espectáculos, agendados entre 11 de Julho e 1 de Agosto, em vários pontos do concelho.

O programa é pensado para agradar a diferentes gerações, combinando o dramatismo clássico da ópera com uma selecção de espaços públicos que reforçam a ideia de que a música erudita pode sair das salas de espectáculo e encontrar-se com quem vive ou visita a região, garantindo uma programação cultural acessível a todos os interessados (ou curiosos).

A primeira apresentação, Lyric Queens, acontece a 11 de Julho no Largo do Palácio Nacional de Queluz. Segue-se Ópera Spectacular, no dia 12, junto ao Centro Lúdico de Rio de Mouro. A homenagem a Maria Callas sobe ao palco improvisado do Largo da Igreja Matriz de São João das Lampas a 18 de Julho e repete-se no dia 26, em Almargem do Bispo.

No dia 19, o espectáculo Lyric Queens volta a apresentar-se, desta vez no Largo da Capela de Santa Marta, em Casal de Cambra. A 25 de Julho, há espaço para o humor com Cantos Marotos – Ópera Cómica, na Praça Duque de Saldanha, no Cacém. A última data é reservada a uma nova apresentação de Ópera Spectacular, no Campo Multiusos da Praia das Maçãs, no dia 1 de Agosto.

A entrada é livre em todas as actuações, que têm início marcado para as 21.00.

Sintra. 11 Jul-1 Ago 21.00. Entrada gratuita

