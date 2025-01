Em Sintra, há camélias a perder de vista, visitas guiadas e origami

Em Sintra, Fevereiro é sinónimo de época das camélias. E ao longo do mês inteiro, vai poder vê-las em visitas guiadas a várias quintas, incluindo a Quinta do Relógio e a Quinta da Cabeça, que abrem as portas pela primeira vez. Há ainda uma exposição na Abegoaria do Parque da Pena.

Há 30 anos, a UNESCO classificou Sintra como Paisagem Cultural e agora, para celebrar, a Parques de Sintra dá a conhecer as colecções de camélias que habitam esta zona, um sábado de cada vez. As primeiras visitas fazem-se a 1 de Fevereiro, num lugar nunca antes aberto ao público – a Quinta do Relógio. A partir das 11.00, vai poder andar pela propriedade, da qual fazem parte um pavilhão neo-mourisco e um jardim que está, neste momento, em fase final de recuperação.

Tal como acontece na Quinta do Relógio, a Quinta da Cabeça também abre as portas pela primeira vez, no dia 15, também às 11.00. Além do jardim de camélias, há por lá edifícios antigos que eram dependências agrícolas medievais.

A 8 de Fevereiro, à mesma hora, é a vez de ir à Vila Sassetti, onde se destaca uma colecção de camélias de origem italiana. No último sábado de visitas, a 22 de Fevereiro, o público é convidado a percorrer o Jardim das Camélias do Parque da Pena. O jardim, distinguido em 2014 pela International Camellia Society como Jardim de Camélias de Excelência, é composto por mais de 3800 plantas.

Neste dia, antes de passar para o Jardim de Camélias, pode visitar a XII Exposição de Camélias, que fica patente durante dois dias, na Abegoaria do Parque da Pena. No sábado, às 14.30, entregam-se os prémios de melhor camélia, melhor espécie, a melhor culturar (variedade de planta cultivada que, a partir de uma espécie natural, é submetida a melhoramento genético) portuguesa de camélia e, por fim, a melhor Camelia reticulata, todas em exposição.

No domingo, a mostra inclui mais uma visita ao Jardim de Camélias, desta vez para os mais novos. Depois, há ainda um atelier de origami.

A entrada na exposição é gratuita se tiver adquirido o bilhete para o Parque da Pena, mas para participar nas visitas guiadas e no atelier de origami é preciso adquirir bilhete de 1€ no site da Parques de Sintra.

Vários locais (Sintra). 1-23 Fev. Visitas guiadas Sáb 11.00 e 15.30. Exposição: Sáb 13.00-17.00, Dom 10.00-17.00. Até 35€

