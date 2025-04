Em Sintra, mais de 4000 bailarinos dançam no Festival Corpo

A 26 e 27 de Abril, os corpos voltam a dançar na Quinta da Ribafria, em Sintra. Milhares de bailarinos de todo o mundo, mais exactamente cerca de 4000, vão actuar em espectáculos de dança, que acontecem de manhã à noite, e em workshops de entrada gratuita.

Como já tem vindo a ser habitual nos últimos anos, a próxima edição do Festival Corpo traz-nos uma programação que vai da dança às artes plásticas e ao artesanato. No primeiro dia, sábado, 26, há dois espectáculos, um entre as 15.00 e as 19.00 e o outro entre as 20.30 e as 21.45, que contam com a participação de grupos, escolas e companhias profissionais de dança. Os estilos são variados – há ballet, hip-hop, kizomba, flamenco, dança contemporânea ou Bollywood.

No domingo, há uma nova mostra de dança que, tal como no dia anterior, inclui outros estilos de dança, entre o burlesco, a dança oriental e a tribal. Acontece entre as 15.00 e as 19.00.

Durante os dois dias, há ainda um workshop de manufactura de azulejo e estuque decorativo com técnica de douramento, promovido pela Escola Profissional de Recuperação do Património de Sintra. Acontece às 10.30 e às 14.30 e, para participar, é necessária inscrição através do email reserva@aiadanca.com. Das 14.00 às 15.00, na zona do passadiço da Quinta de Ribafria, conte também com intervenções artísticas, relacionadas com a dança aeróbica e a dança antiga.

Nos dias 26 e 27, o festival vai proporcionar viagens de autocarro gratuitas, com vários horários entre as 10.00 e as 19.30. As paragens incluem o Parque do Urbanismo de Sintra, o Terminal Interface Portela de Sintra, o Cemitério São Marçal e a Rotunda do Continente. Para quem não conseguir ir, pode sempre assistir aos espectáculos em live stream.

Estrada Várzea (Sintra). 26-27 Abr. Sáb 10.00-22.00 e Dom 10.00-19.00. Entrada gratuita

